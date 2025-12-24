32ºÐ½÷Í¥¡ÖÉÊ¤Î¤¤¤¤¥¨¥í¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ì¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÍ¶ÏÇÅª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Åí¿¬¡×
½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾®ÃÓÎ¤Æà¡Ê32¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢25Ç¯È¯Çä¤Î»¨»ï¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÀÖ¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤Ë¤Ì¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÀöÌÌÂæ¤ËºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÐ¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥»¡¼¥¿¡¼¤òÃå¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡ÖÄ¶ÀäÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤ÈþÂÎ¡×¡ÖÈþµÓ¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤Ë¥¯¥®¥º¥±¡×¡ÖåºÎï¤ÊHip¤Ë¥á¥í¥á¥í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤Åí¿¬¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÍ¶ÏÇÅª¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶ÊÀþÈþ¡×¡ÖÉÊ¤Î¤¤¤¤¥¨¥í¥¹¤Î¾ÝÄ§¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¾®ÃÓ¤ÏÆÊÌÚ¡¦¾®»³»Ô½Ð¿È¡£04Ç¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËTBS·Ï¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Î¥ë¥ÊÌò¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1stDVD¡Ö¤ª¤Ë¤¤¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤òÈ¯Çä¡£09Ç¯¤Ë¡Ö¾®»³É¾Äê¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂç»È¡×¡¢12Ç¯¤Ë¡Ö¤È¤Á¤®Ì¤ÍèÂç»È¡×½¢Ç¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÎ±³Ø¤Ê¤É¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò°ì»þµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢18Ç¯10·î¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î³èÆ°Éüµ¢¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¤³¤¤¤±¡×¤â³«Àß¡£¿ÈÄ¹156¥»¥ó¥Á¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡¢¥É¥é¥à¡£