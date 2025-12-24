»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¥°¥é¥É¥ë¡ÖÉÊ¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¡×¥Á¥ç¥³¿§¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡Ö¹ñÊõµé¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍÕ·î¤æ¤á¡Ê33¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿§¤Ç¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¹õ¤Î¥Ë¡¼¥Ï¥¤¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¡¢¹õ¤¤Æ©¤±Æ©¤±¥¹¥È¡¼¥ë¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£Î©¤Á»Ñ¤ä¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¹ø¤ò¤¯¤Í¤é¤»¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢ÂçÃÀ¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò¶¯Ä´¤µ¤»¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤ï¤©¡Á¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¹ñÊõµé¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ê²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÉÊ¤Î¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÍÅ±ð¤µ¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤Àä¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÍÕ·î¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»Ò¶¡¤Î»þ¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤ê¡¢ÌøÎ¤Êæ¤ÎÌ¾Á°¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£09Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¥é¥¥éÏ»ËÜÌÚ½÷³Ø±¡¡Ê¥¥é¥Ý¥¸¥ç¡Ë¡×¤Ç³èÆ°¡£¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2010¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¸å¡¢ÍÕ·î¤æ¤á¤Ë²þÌ¾¡£º£Ç¯3·î¡¢3Ç¯´Ö¤Î³ØÀ¸À¸³è¤ò¤Ø¤Æ»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤Î¹ñ²È»î¸³¤Ë¹ç³Ê¡£¾®·¿Á¥Çõ2µé»ñ³Ê¤â¼èÆÀ¡£¼ñÌ£¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢Äà¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ê¤É¡£ÆÃµ»¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¡£¿ÈÄ¹158¥»¥ó¥Á¡£¥Ð¥¹¥È88¥»¥ó¥Á¡¢H¥«¥Ã¥×¡£·ì±Õ·¿O¡£