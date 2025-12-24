¥Æ¥ìÄ«27ºÐ¥¢¥Ê¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍÄÆëÀ÷¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¤â¡¢»äÉþ¤Ë¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¹¤®¤ë¾Ð¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¿¹»³¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÍÄÆëÀ÷¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¡×¤È¤·¡¢½÷Í¥¤Î¿ÀÅÄÄ«¹á¤È¡¢¤í¤¦¤½¤¯¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎÉþÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê²È¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È»ä¤ÎÉþ¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¹¤®¤ë¾Ð¡Ë¡×¤È¼«¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡¢°Â¿´¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¾Ð´é!¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á´¶¤¢¤Ã¤Æ¤à¤·¤í²Ä°¦¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£