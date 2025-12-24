SUPER EIGHT¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡¢¡ÈÂç´îÍøÌÔ¼Ô¡É¤È²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë²óÅú¤Ç¥Ð¥È¥ë¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ï25Æü¸á¸å6»þ25Ê¬¤«¤é¡¢¡Ø¾¼ÏÂ¡õÊ¿À® ¤¦¤ï¤Ã¡ª²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡ ¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ò3»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿´Ý»³Î´Ê¿
¡¡ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÊ¿À®¤Î²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤ò¡Ö¤½¤ì¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£²û¤«¤·¤¤¾¦ÉÊ¤äµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿CM¤Ê¤É¤ÎVTR¤ò°ìµó¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¡¢½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¡È¤ªÂê¡É¤ËÂÐ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬¡Ö²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ò²óÅú¤¹¤ë¡£
¡¡¤ªÂê¤Ï¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤¦¿©¤ÙÊª¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÎCM¤Ï¡©¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿²û¤«¤·¤¤¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î²È¤Ç¡¢ÉÏË³½¤¯¤ÆÍ§Ã£¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡©¡×¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î¥«¥é¥ª¥±¤¢¤ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×¡Ö¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤ÎÃË½÷¤¬¤ä¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈ±·¿¤Ï¡©¡×¤Ê¤É¡£
¡¡Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖCM¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¡¡¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÁ´°÷¤Ç¶«¤Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¡Ê!?¡Ë¤ªÂê¤â¡£MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤¬¡Ö¥¤¥¤Àþ¤Ä¤¯¤Í¡Á¡×¤È»×¤¦²óÅú¤ò½Ð¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¶²¤é¤¯¾¼ÏÂ¤òÀ¸¤¤¿¿Í´Ö¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¾¼ÏÂ¤Î²û¤«¤·¤¤¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¡²óÅú¼Ô¤Ï¡¢¤º¤ó¤ÎÈÓÈøÏÂ¼ù¡¢°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¤Î²ÏËÜ½à°ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÃæÅçÃÎ»Ò¡¢ ¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎËÙÆâ·ò¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÀª¤Ë²Ã¤¨¡¢SUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀîÅç¤È¤È¤â¤Ë²ÅÄ°¦²Ã¤¬¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²óÅú¤Ë»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¶¦´¶¤·¤¢¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë°ìÊý¡¢¾Ð¤¤¤ËìÅÍß¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç´îÍø¤Ê¤·¤Ç¡¢ÀîÅç¤ò¡Ö¥¤¥¤Àþ¤Ä¤¯¤Í¡Á¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤ëÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¤¢¤ë¥â¥Î¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¾¯Ç¯¤ä¡¢¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×À¸³è¤ò¤¹¤ëÃËÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÎáÏÂ¤ËÂ©¤Å¤¯¾¼ÏÂ¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢¾¼ÏÂ¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤¡¡×¤Ê¾ðÊó¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¡£¾¼ÏÂ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÀäÌÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿©¤Ù¤â¤Î¡¦²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥â¥Î¡¦Í·¤Ó¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤Ç¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥È¤Ê³Ø¹»¤ÎÉ÷½¬¡¦¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¸²½¡¦¥â¥Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯VTR¤âËþºÜ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¼ÏÂÀ¤Âå¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó²Öºé¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¼¡²ó¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦Æó¸®ÌÜ¡ª¹Ô¤±¤ë¿Í¤À¤±¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¿åÃ«Ë¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ À©ºî¶É¡Ë
¥Æ¥ìÅì¤Ç¤³¤ì¤À¤±·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¯ÂçÊÑ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÂç´îÍø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÖÂç´îÍø¡×¤Î¿·¤·¤¤·Á¤¬ºî¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤ä¤ª¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃæÅçÃÎ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ç¤¤ë¡¢¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤óÅªÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
MC¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¥²¥¹¥È¡§ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¡¢²ÏËÜ½à°ì¡Ê¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢ÃæÅçÃÎ»Ò¡¢ËÙÆâ·ò¡Ê¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ë¡¢´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¢¥ê¥ó¥´¡Ê¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡Ë
