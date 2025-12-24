Ä¹ÌîÇî¡õè½»Ò¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡È±é¤¸¤ë¡É³Ð¸ç¡¡¥Õ¥¸¿·½ÕSP¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡1·î3Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡Ù¡Ê¸å9¡§30¡Ë¤Ë¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÌîÇî¡¢è½»Ò¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤Î°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¿·¤¿¤Ê´é¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤òºÌ¤ë2¿Í¤Ë¡¢¿ÍÌ¿µß½õ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¾ÃËÉ¶É¤ÎÄÌ¿®»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤ÇÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÎ©¤Ä¡¢»ØÎá´ÉÀ©°÷¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ë¤¿¤Á¤Î¡È¸½¼Â¡É¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥É¥é¥Þ¡£º£Ç¯1·î¥¯¡¼¥ë¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊüÁ÷¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¥ª¡¼¥ë¿·ºî¤ÇÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤ÎÀ¶ÌîºÚÌ¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¸«¾å°¦¡¢°ì¥ÎÀ¥ñ¥¡¢Á°¸¶Þæ¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÆ½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï´Ø²È¹âµ¬¡Ê¤»¤¤ä¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë¡¢è½»Ò¤ÏÌÊ´Ó¤Ê¤º¤Ê¡Ê¤ï¤¿¤Ì¤¡¦¤Ê¤º¤Ê¡Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ÊÎá²Ý3·¸¤Î»ØÎá´ÉÀ©°÷¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡½¡½Á°ºî¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç»£±Æ¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ä¹Ìî¡§¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¸½¾ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÎÌ¿¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶ÛÇ÷´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¿¥ö·î´Ö¤â¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¡¢¤½¤ÎÁ¥¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÄ©¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
è½»Ò¡§¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö119¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÏÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ÍÀ¸¤Ë1ÅÙ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Î¡ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¼Çµï¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¡£ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹Ìî¡§ÀèÆü¡¢²£ÉÍ»Ô¾ÃËÉ¶É¤Î¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ç¤¹¤·¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¡£
è½»Ò¡§¼ÂºÝ¸«³Ø¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£119ÈÖ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Î²èÌÌ¤ÎÁàºî¤ÎÎý½¬¤â¤Þ¤¿¿ôÆü¸å¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÁ´¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡£Æü¡¹¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹Ìî¡§¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ»ÊÎá²Ý¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µßµÞ¤Î¸½¾ì¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÒòÓð¡Ê¤½¤·¤ã¤¯¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤®Íî¤È¤·¤Æ¡¢º£É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¥¯¡¼¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤ÎÊý¤«¤é¸«¤ë¤È¡Ö¤½¤ó¤ÊÂÐ±þ¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
è½»Ò¡§¤È¤Ë¤«¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡£´ÆÆÄ¤¬¡Öº£¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤ÏÅÅÏÃ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤¤¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤¬¸ýÊÊ¤Ç¡¢»ÊÎá²Ý¤Ë¤¤¤Æ¿ô¥ö·î¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¼þ¤ê¤Î´é¿§¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÊÊ¤¬È´¤±¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¸½Âå¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä¹Ìî¡§³§¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡Ê»ÊÎá²Ý¡Ë¤Î²èÌÌÁàºî¡£³Ú¤·¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥»¥ê¥Õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Æ°¤¤Î»ØÆ³¤ò¤³¤ì¤«¤é¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤ÃÎ¤Ç¤¹¤Í¡£
è½»Ò¡§´û¤Ë»£±Æ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·ÅçÌò¤Î¸«¾å°¦¤µ¤ó¤Ë¡¢»ÊÎá²Ý¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡Ö°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÁ°ºî¤Ç¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢ÂÔ¤Á»þ´Ö¤È¤«¤Ë¤º¤Ã¤È¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ÊÎá²Ý¤Î»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ä¹Ìî¡§¸½¾ì¸«³Ø¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¡Ö119ÈÖ¤Ë¤«¤±¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç1ÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº®Íð¤·¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎäÀÅ¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤ËÊ¹¤¡¢³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Î¿Í¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÌÊó¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
è½»Ò¡§ÉáÃÊ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤êÊý¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤è¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤òÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Ä¹Ìî¡§²¿¤è¤ê¤â¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¼Çµï¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¶É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤½¤ÎÁ°²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÊÎá²Ý¤È¤¤¤¦¤ª»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¦Ì³¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¡ÖÅÅÏÃ¤¹¤ëÂ¦¤âÅÁ¤¨Êý¤ò³Ø¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤Þ¤¿¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ËÎÉ¤¤ÅÁ¤¨Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
è½»Ò¡§º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ë¤â¡Ö119¡×¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·É°Õ¤ä¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
