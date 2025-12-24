平川結月、初のカレンダーを発売 イメージは休日にふらりと小旅行 『キングオージャー』リタ・カニスカ役で人気
俳優・平川結月が2026年4月始まりの卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』を2026年2月24日にワニブックスから発売。初カレンダーとなる。
【写真】初のカレンダーでさまざまな表情を見せる平川結月
『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイクし、映画『スペシャルズ』の公開を来春に控える平川。今作では、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のある洋館など、歴史と情緒が色濃く残る街で見せるさまざまな表情を切り取った。
リラックスしたときに見せる開放的な笑顔から、セットアップ衣装に身を包み、クールな表情で佇む凛とした姿まで。新鮮な表情やこれまでにない新たな一面が随所にちりばめられている。ページをめくるごとに異なる表情を見せ、“結月”の名の通り、ひと月ごとに異なる魅力を結び合わせていくカレンダーに仕上がった。
また、今作は、置く場所を選ばないデザイン性にもこだわりも。生活空間にそっとなじみ、さりげなく日々を彩ってくれるカレンダーとなっている。
【写真】初のカレンダーでさまざまな表情を見せる平川結月
『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイクし、映画『スペシャルズ』の公開を来春に控える平川。今作では、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のある洋館など、歴史と情緒が色濃く残る街で見せるさまざまな表情を切り取った。
また、今作は、置く場所を選ばないデザイン性にもこだわりも。生活空間にそっとなじみ、さりげなく日々を彩ってくれるカレンダーとなっている。