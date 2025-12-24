¥Æ¥ìÅì¡¦¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¡Ö£²Ç¯ÌÜÆÍÆþ¡×ÃæÅÓÆþ¼Ò¥¢¥Ê£²¿Í¤È£³S¤Ë¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥ê¡¼¤Ç¤¹¤«!?¡×
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¼íÌî·ÃÎ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2Ç¯ÌÜ¥¢¥Ê¤È¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼íÌî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì2Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê2¿Í¤È¾Ò¶½¼ò¤Ç¥À¥¤¥Ö½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿1¿Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¶É¤ÎÎæÉ´²Ö¥¢¥Ê¡¢»³ËÜ¸öÀé·Ã¥¢¥Ê¤È¼«»£¤ê¤Ç¼Ì¤ë¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£2¿Í¤ÏºòÇ¯10·î¡¢Æ±¶É¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤â¤¦1Ç¯?¡¡¤Þ¤À1Ç¯?!¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ°ú¤Â³¤¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Æ¥ìÅì¤âµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥ìÅì¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥ê¡¼¤Ç¤¹¤«!?¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Éô¤Î¤ªÊì¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£