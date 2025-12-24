自治体に対応が委ねられているおこめ券。日本テレビは、東京や全国の自治体に2回目の調査を実施しました。おこめ券以外の物価高対策を取る自治体もありますが、結果からどんなことが浮かんだのでしょうか？ 今後のコメ価格の見通しを専門家に聞きました。

■前回「未定」→多くが「配布しない」

藤井貴彦キャスター

「おこめ券は政府が物価高対策として地方自治体に推奨しているもので、配るかどうかは各自治体の判断に委ねられています」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「東京の全自治体と全国の道府県庁所在地の108自治体に聞いた、日本テレビの独自の調査。前回は11月14日〜25日に『おこめ券を検討しますか？』と聞いたところ、『はい』は2自治体、『いいえ』は3自治体、残り101の自治体が『未定』としていました」

「今回は12月16日〜23日に『配布しますか？』と聞いたところ、『はい』は1つ増えて3自治体、一方で『いいえ』は48となりました。前回『未定』と回答した自治体の多くが、今回『配布しない』と決めたことが分かります」

■那覇市・福井市・墨田区は「配る」

小栗委員

「『配る』と答えた沖縄・那覇市は、 JA全農などが発行する臨時のおこめ券を低所得者世帯向けに年明けに発送を始める予定だということです」

「福井市は、独自のおこめ券の発送を年明けに始める予定。墨田区は、有効期限付きの商品券などを複数用意し、その1つにおこめ券も用意することで、区民が選べる仕組みにする予定です」

■「配布しない」自治体は何する？

藤井キャスター

「配らない自治体が今のところ48ありますが、何かするのでしょうか？」

小栗委員

「東京・目黒区は、前回は『検討する』と答えていましたが、今回は『配らない』となりました」

「おこめ券は区内で活用されるとは限らず、手数料などによって区民が使える額が大きく減ってしまうことなどが理由です。代わりに1人3000円の電子ポイントか、商店街で使える5000円分の紙の商品券を配布する予定だということです」

「品川区は23日、来年の春以降に全区民に対して1人あたり5000円のギフトカードを配布することを明らかにしました」

「アンケートを送った自治体以外でも、埼玉・行田市では水道の基本料金を1年間無償化する（来年2月の検針分から）などの物価高対策を打ち出しています」

■国の思うままにはコトが進まぬ現状

藤井キャスター

「おこめ券を選択しなかった背景は何でしょうか？」

小栗委員

「コスト面を挙げる自治体は多くありました。もともと政府内からは『国が配布しろと言えば配布せざるを得ないだろう』という考えも多く聞かれていましたが、自治体それぞれの事情があって、国の思うままにはコトが進まないことも明らかになったと言えます」

■どうなる？ 今後のコメ価格

藤井キャスター

「今後のお米の価格はどうなりそうでしょうか？」

小栗委員

「最新のスーパーのお米5キロの平均価格は、税込み4331円（8日〜14日、農林水産省公表）と高止まりしています」

「コメの流通に詳しい流通経済研究所主席研究員の折笠俊輔さんは『年明け1月くらいには今よりも10％ほど下がるのではないか。平均価格は4000円を切るかもしれない』と見通しています」

「今年の新米が多く余っています。卸売業者は高い値段で購入してしまっているものの、利益よりも余るくらいなら出せるだけ出した方がいいという状況になってきている。いきなり下げるわけではなく、徐々に下がっていくと予想しているということでした」

藤井キャスター

「来年はお米の価格が落ち着くのでしょうか」