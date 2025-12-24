大きなシベリアンハスキーを少し怖がりながらも、勇気を出して近づく1歳の女の子。そのやり取りは記事執筆時点で384万回以上再生され、「ずっと見ていられる」「優しい光景」といった声が寄せられています。

【動画：大きなシベリアンハスキーを怖がる1歳の女の子→それでも近づいて…尊すぎる『お互いの反応』】

ハスキーが後ろから近づくと…？

YouTubeチャンネル「えまとクレ / シベリアンハスキー」に投稿されたのは、1歳の女の子とシベリアンハスキーの日常を収めた心温まるワンシーンです。

ハスキーの「クレア」ちゃんは、女の子の「えま」ちゃんが大好き。この日も、立っているえまちゃんのもとへ後ろからそーっと近づいてきたそうです。「遊ぼうよ」と言わんばかりにクンクンと匂いを嗅ぐクレアちゃん。しかし、突然後ろから来られてびっくりしてしまったえまちゃんは、そのまま逃げてしまったのだとか。

クレアちゃんはそれでもグイグイと嗅ぎにいきますが、えまちゃんが逃げ続けたため、少し距離を取ることに。しょんぼりした表情でその場に立ち尽くしてしまったのだとか。

今度はえまちゃんから…

少し驚いてしまったものの、えまちゃんも本当はクレアちゃんと遊びたい様子。パパさんの「ナデナデしてあげなよ」という声に背中を押され、今度はえまちゃんの方から近づいてみることにします。

手を伸ばして、そろ～りそろ～りと慎重に歩み寄るえまちゃん。すると、なぜかクレアちゃんは姿勢を低くして臨戦態勢に。さらに距離が縮まった瞬間、クルッと向きを変えて猛ダッシュ…！どうやら、えまちゃんのゆっくりした動きが遊びスイッチを押してしまったようです(笑)

謎のスイッチが入ってしまったクレアちゃん

その後も、えまちゃんがゆっくり近づいては、あと一歩のところでクレアちゃんが走り出す…という不思議な遊びがスタート。

最後はなぜかふたりで一緒にジャンプし、えまちゃんも「ジャンプ～！」と大盛り上がりだったそうです。

どちらかが一方的になることなく、距離を測りながら楽しんでいる様子は、本当の姉妹のよう。可愛らしいやり取りに、ときめかずにはいられません。

この心温まる動画は、YouTubeで384万回以上再生され話題に。コメント欄には「天使しかいない」「優しい光景だなあ」「これからお互いがかけがえのない存在になるんだろうな」といった声が寄せられました。

YouTubeチャンネル『えまとクレ / シベリアンハスキー』さまでは、えまちゃんとクレアちゃんの日常や、成長とともに深まっていく関係がたくさん投稿されています。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「えまとクレ / シベリアンハスキー」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。