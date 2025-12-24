»³ÍÛÆ»¤ÎÄÉÆÍ»ö¸Î¤Ç2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î ¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¤Ë¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è
2025Ç¯8·î¡¢´ä¹ñ»Ô¤Î»³ÍÛÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·½÷»ÒÂç³ØÀ¸2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»³¸ýÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ¸©¤Î¸µ¡¦¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤Î60Âå¤ÎÃË¤Ç¤¹
È½·è¤Ë¤è¤ë¤ÈÃË¤Ï2025Ç¯8·î¡¢´ä¹ñ»Ô¼þÅìÄ®¤Î»³ÍÛÆ»¾å¤ê¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢½ÂÂÚ¤ÇÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢Á°¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤·±ê¾å¤µ¤»¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÅö»þ20ºÐ¤È21ºÐ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¾Æ»à¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖÈï¹ð¤¬10ÉÃ°Ê¾åÁ°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á½ÂÂÚ¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤±¤º¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¹´¶Ø·º2Ç¯6¥«·î¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èï¹ð¤ÏÈï³²¼Ô¤ä°äÂ²¤ËÂÐ¤·¡ÖÂç»ö¤ÊÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÛÈ½¤Ç¤Ï°äÂ²¤¬¡Ö»ö¸Î¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤«¤éDNA·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÃÏ¹ö¤À¤Ã¤¿¿¦¶È¤¬¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ê¤Î¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ì¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤ÎÈ½·è¸øÈ½¤Ç¡¢»³¸ýÃÏºÛ¤ÎÅèËÜÍÎ¤»ÒºÛÈ½´±¤Ï¡¢ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¹´¶Ø·º1Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£