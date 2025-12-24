¥ß¥é¥ó¡¢30ºÐFW¥ª¥ê¥¸¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡Äº£µ¨¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·
¡¡¥ß¥é¥ó¤Ï23Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¿ÍFW¥Ç¥£¥ô¥©¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß30ºÐ¤Î¥ª¥ê¥¸¤Ï¡¢2014Ç¯²Æ¤Ë¥ê¡¼¥ë¤«¤é¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2014¡Ý15¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¥ê¡¼¥ë¤Ë»ÄÎ±¡£2015Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø¤ÈÉüµ¢¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï¸ø¼°Àï10¥´¡¼¥ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¸ø¼°Àï11¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£17¡Ý18¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ô¥©¥ë¥Õ¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤È´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢Éüµ¢¸å¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Ö¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡£2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½à·è¾¡¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ÆµÕÅ¾ÆÍÇË¤ËÆ³¤¡¢·è¾¡¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Àï¤Ç¤â¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ14¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄÌ»»32»î¹ç½Ð¾ì¤Ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ê¥¸¤Ï¡¢2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥ß¥é¥ó¤Ë²ÃÆþ¡£¤·¤«¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢½éÇ¯ÅÙ¤ò¸ø¼°Àï36»î¹ç½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¡¢2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¥ß¥é¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È»Ä¤êÈ¾Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¥ß¥é¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÁÐÊý¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥Ç¥£¥ô¥©¥Ã¥¯¡¦¥ª¥ê¥¸¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥ª¥ê¥¸¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
