ÅÄÃæÎïÆà¼ç±é¡¢¡È100²¯±ß¤Î¶âÃãÏÒ¡É¤òÁÀ¤¦¡Ø²«¶âÅ¥ËÀ¡ÙËÜÍ½¹ð¡õËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡¼çÂê²Î¤Ï¹À¥¹áÈþ
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæÎïÆà¼ç±é¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¶¦±é¡¢¼ÂÏÃ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø²«¶âÅ¥ËÀ¡Ê¤ª¤¦¤´¤ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ë¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢2026Ç¯4·î3Æü¤Ë·èÄê¡£ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ËÜÍ½¹ðÊÔ¡¢¼çÂê²Î¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ØÌë¤ò±Û¤¨¤ëÎ¹¡Ù¡ØÃÇ¼ÎÎ¥¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î³þÌî¹§¹¬¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢Ê¿ËÞ¤ÇÌ£µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦Æ£º¬Èþ¹á»Ò¤¬¡¢Î©¤Á´ó¤Ã¤¿É´²ßÅ¹¤Ç¡È¶â¤Î¤ª¤ê¤ó¡É¤ò¾×Æ°Åª¤ËÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¡£
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤µ¤ì¡¢Âà¶þ¤ÊÆü¡¹¤ÈÌµ´Ø¿´¤Ê²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Èþ¹á»Ò¡£¤·¤«¤·¡¢¡È¶â¡É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢¡Ö»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍÄ¤¤º¢¤ÎÌ´¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¤½¤·¤ÆÈà½÷¤Ï¡¢²ÁÃÍ100²¯±ß¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡È½¨µÈ¤Î¶âÃãÏÒ¡É¤òÅð¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÅÒ¤±¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ë¡£
¡¡À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿»ö·ï¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¡È¶â¡É¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¼çÉØ¤¬ÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤ÄÅù¿ÈÂç¤ËÉÁ¤¯ËÜºî¡£³ê·Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°¦¤é¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤¬¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¶»¤òÂÇ¤Ä¡¢¿·´¶³Ð¤ÎÄË²÷¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¹á»Ò¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òµ±¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÀÉ÷ÅÜÞ¹¤Î¤´¤È¤¯ÆÍ¤¿Ê¤à½÷À¤ò¡¢Âî±Û¤·¤¿±éµ»ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë±é¤¸¤¤ë¡£¶¦±é¤Î¿¹ºê¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼SGC¤Î¼Ò°÷¡¦¶â¾ë¸÷µ±Ìò¤Ç½Ð±é¡£Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤Èþ¹á»Ò¤Î¿´¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¿ÍÊª¤ò±é¤¸¡¢Æó¿Í¤Î¶î¤±°ú¤¤¬Êª¸ì¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ë¸£°ú¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼³ô¼°²ñ¼ÒSGC¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Áí³Û¿ôÉ´²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ëËÜÊª¤Î¶â¹©·ÝÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¡È²«¶â¤ÎÀ¤³¦¡É¤òÁ´ÊÔ¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¹á¤êÉº¤¦±ÇÁüÈþ¤¬Êª¸ì¤òºÌ¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¡È¶â¤Î¤ª¤ê¤ó¡É¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢ÉÔÅ¨¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤àÈþ¹á»Ò¤Î»Ñ¤¬¡¢Âç¤¤¯¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²«¶â¤Î³Û±ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÈþ¹á»Ò¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ìËç¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜÍ½¹ðÊÔ¤Ï¡¢µõ¤í¤ÊÉ½¾ð¤ÎÈþ¹á»Ò¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬¡È¶â¤Î¤ª¤ê¤ó¡É¤òÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Û¤ó¤Î½ÐÍè¿´¤ÇÅð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¶â¤Î¤ª¤ê¤ó¡É¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎSGC¤Î¼Ò°÷¡¦¶â¾ë¡Ê¿¹ºê¡Ë¤Î¸µ¤ØÊÖµÑ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ä¤½¤ó¤ÊÌðÀè¡¢É×¡¦Ï©ÈÏ¡Ê°¤¿ÛË¬ÂÙµÁ¡Ë¤ÎÉÔÎÑ¤¬È¯³Ð¡£Î¥º§¤òµñ¤àÏ©ÈÏ¤Ë¡¢½þ¤¤¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï100²¯±ß¤Î¡È¶âÃãÏÒ¡É¤òÅð¤à·×²è¤À¤Ã¤¿¡£¼çÂê²Î¤Ë¤Ï¹À¥¹áÈþ¤Î¡ÖLet it flow¡×¤¬·èÄê¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¡Ö¤¦¤·¤í¥·¥Æ¥£¡×¤È¤·¤Æ¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È·è¾¡¿Ê½Ð¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥¥ã¥ó¥×·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤Î°¤¿ÛË¬¡¢ÀÐÀîÎø¡¢´äÃ«·ò»Ê¡¢ÃæÂ¼Í´Èþ»Ò¡¢¾¡ÌîÍÎ¡¢µÜºêÈþ»Ò¤é¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¹À¥¹áÈþ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢±Ç²è¡Ø²«¶âÅ¥ËÀ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¿ËÞ¤ÊÆü¾ï¤«¤é¡¢¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÈóÆü¾ï¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¼ç¿Í¸ø¡ÖÈþ¹á»Ò¡×¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¤â¤Ã¤Èµ±¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦´¶¤¸¡¢¤³¤Î±Ç²è¤«¤é»ä¼«¿È¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ³Ú¶ÊÀ©ºî¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¤Ë¡¢¼çÂê²Î¡ÖLet it flow¡×¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢´ÑµÒ¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤ËÄ¹¤¯¶Á¤¯¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡±Ç²è´Û¤ò½Ð¤¿¸å¡¢³§ÍÍ¤ÎÇØÃæ¤ò¤½¤Ã¤È²¡¤·¡¢¿´¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÅô¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°ì¶Ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤È²»³Ú¤ÎÍ»¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
