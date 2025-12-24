¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢º§Ìó¼Ô¤È½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¡È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÎø¿Í¡É¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿
¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡Ê36ºÐ¡Ë¤Ï¡¢º§Ìó¼Ô¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¡Ê36ºÐ¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
2023Ç¯¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ëº§Ìó¤·¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï°ÊÁ°¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤È¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Îø¿Í¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
²áµî¤Ë¤Ï¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢¥«¥ë¥ô¥£¥ó¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¢¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¥ë¥¦¥£¥ó¤Ê¤É¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ÖThe End Of An Era¡×¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬°ã¤¦¤·¡¢¡Ø²¿¤òÏÃ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÎÊì¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¤¬¤½¤Î¸òºÝ¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
