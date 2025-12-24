『２３区』×アイスの実限定コラボ！冬のカラースウェット登場♡

『２３区』が江崎グリコの「アイスの実」とコラボして、冬の特別なカラースウェットを発売！ぶどう色、マスカット色、カフェオレ色の3色展開で、アイスの実のカラフルさと『２３区』の“大人の遊び心”を融合した、限定アイテムが登場です。肌触りの良い裏毛素材で、寒い季節も快適に過ごせるデザイン。おしゃれと温かさを兼ね備えたこのスウェットは、自分へのご褒美にもぴったりです♡

アイスの実カラー×『２３区』の魅力

『２３区』とアイスの実がコラボしたこのカラースウェットは、寒い季節を華やかに彩ります。

ぶどう色、マスカット色、カフェオレ色の3色展開で、どれもアイスの実の世界観を表現したとろける色合いが特徴。

肌触りが良く、程よくゆったりしたシルエットで、レイヤードもしやすいデザインになっています。

さらに左袖には、フランス語で「Bonne journée（よい一日を）」のメッセージ刺繍が施され、遊び心も満載♪

リサマリ春夏コレクションカタログ配布開始！新作ランジェリーが登場

特典が盛りだくさん！豪華キャンペーン

購入者特典①：サインプリント入りカード

購入者特典として、カラースウェットと同色のサインプリント入りカードや、本多大夢さんのメッセージ動画がもらえる特典が付いてきます！

動画はカラーによって異なり、購入したスウェットの色に合わせたメッセージが視聴可能。また、抽選で本多大夢さん直筆サイン入りチェキが当たるキャンペーンも実施中です。

購入後のワクワク感も倍増する特典、見逃せません♡

冬の特別アイテム、オンライン限定で登場！

【「アイスの実」とおそろいカラー】カラースウェット

『２３区』のアイスの実コラボスウェットは、オンワード・クローゼットでオンライン限定販売！寒い季節にぴったりな“とろける色合い”と心地よい肌触りで、年末年始のご褒美にも最適。

さらに、数量限定で特典も盛りだくさん。特別感のあるスウェットで、大人の遊び心を存分に楽しんでください♡

季節を問わず愛用できる一枚として、ぜひチェックしてみてくださいね！

ご褒美アイテムにぴったり！アイスの実カラーのカラースウェット



『２３区』とアイスの実のコラボで登場したカラースウェットは、冬の特別な色合いと快適な着心地が魅力的。

ぶどう色、マスカット色、カフェオレ色の3色は、どれも寒さを忘れるような温かさとカラフルさを提供してくれます。

オンライン限定で販売中のため、手に入れるならお早めに！特典やキャンペーンも充実しているので、購入後の楽しみも倍増です♡冬を楽しく過ごすために、ぜひゲットしてください♪