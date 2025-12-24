¸÷±ºÌ÷»Ò¡¢½¢¿²»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡È¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¡É¤Ë¶²ÉÝ¡Ö¤â¤¦»à¤Ì¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥¢¥·¥º¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å11¡§59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Á¤ã¤óÂç²ÈÂ²¡×¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¸÷±ºÌ÷»Ò
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¹¹Ç¯´ü¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¤ò¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸÷±º¤¬ºÇ¤â´¶¤¸¤ë¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡ÖÆ°Ø©¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸÷±º¤Ï¡Ö¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡£µÞ¤Ë¡£À¸ÊüÁ÷¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏºÇ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢½¢¿²»þ¤ËÆ°Ø©¤¬ÃÇÂ³Åª¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤â¤¦»à¤Ì¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
