»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡×ÀÖ¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ª¡Ö²Ú¤ä¤«¡×¡Ö¸µ¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¸µ£Ô£Â£Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ËºÇ¯²ñ¤ªÆù¿©¤Ù¤¹¤®¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡÷£ã£è£á£ã£ã£è£±¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É£±Ëç¤ÇÁÇÅ¨¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡ª¡¡¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤è¡×¤È¥³¡¼¥Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¡Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¸«¤¨¤ë¡©¡¡¸µ¡¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£