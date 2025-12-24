£Ù£Å¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬µÞÈ¿Æ¤ÇÇ¯½éÍè¹âÃÍ¹¹¿·¡¢£¹～£±£±·î´ü±Ä¶ÈÍø±×£³¡¥£¸ÇÜ²½¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º
¡¡£Ù£Å¡¡£Ä£É£Ç£É£Ô£Á£Ì<2354.T>¤¬µÞÈ¿Æ¡£¥«¥¤µ¤ÇÛ¥¹¥¿ー¥È¤Ç°ìµ¤¤Ë£¸£°£°±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢º£·î£±£µÆü¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ£·£¸£¸±ß¤òÃ¥²ó¤·¿·¹âÃÍ·÷¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡££Å£Ò£Ð¤ò¼´¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ê¤É¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤È¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥½¥Õ¥È³«È¯¤Ê¤É¤Î£É£ï£Ô¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ò¼ý±×¤Î£²ËÜÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹¥Ä´¤ÇÂ¤â¤È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï³ÈÂç´ðÄ´¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡££²£³Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£µÇ¯£³～£±£±·î´ü·è»»¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ£²£¹¡¥£¶¡óÁý¤Î£±£²²¯£³£¸£°£°Ëü±ß¤È¹â¿å½à¤Î¿¤Ó¤òÃ£À®¤·¡¢ÆÃ¤Ë£¹～£±£±·î´ü¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¼ÂÀÓ¤Î£³¡¥£¸ÇÜ¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤ê³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
