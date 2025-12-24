イメージワンが大幅反発、総合医療診断支援装置代理店のブランと資本・業務提携 イメージワンが大幅反発、総合医療診断支援装置代理店のブランと資本・業務提携

イメージ ワン<2667.T>が大幅反発している。２３日の取引終了後、総合医療診断支援装置「ＡＩ－ＢＯＸ」の代理店であるブラン（東京都港区）と資本・業務提携したと発表しており、これを好感した買いが入っている。



「ＡＩ－ＢＯＸ」は、医療分野向けＡＩの開発などを行う医療テックベンチャーであるＭＢＭ（東京都港区）が開発した次世代医療診断支援装置で、イメージワンの既存製品（ＰＡＣＳや電子カルテ）とも高度な連携が可能。イメージワンでは、強みである医療機関の既存顧客基盤に対し、「ＡＩ－ＢＯＸ」を新たな付加価値機能としてクロスセル・アップセルすることで効率的な収益拡大を目指すほか、提携を通じて医療ＡＩ分野に関するノウハウを蓄積し、将来的な自社ＡＩ製品開発やカスタマイズ能力の基盤構築を目指すとしている。なお、同件が２６年９月期業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS