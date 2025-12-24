アストロＨＤが大幅４日続伸、欧州宇宙機関からＩＲＵＳ調査案件を受注

アストロスケールホールディングス<186A.T>が大幅高で４日続伸している。この日の寄り前、欧州宇宙機関から軌道上改修・アップグレードサービス（ＩＲＵＳ）の調査案件を受注したと発表しており、好材料視されている。



同社ではこれまで、軌道上サービス領域でデブリ除去、寿命延長（燃料補給、軌道制御）、観測・点検などの受注実績があるが、今回のＩＲＵＳに関する受注は衛星の寿命延長に寄与する軌道上改修・アップグレードという新たなサービス領域での取り組みとなり、同社では軌道上サービスのさらなる高度化と多様化に向けた重要なステップと位置付けている。受注金額は３９万９０００ユーロ（約７３００万円）。なお、２６年４月期業績予想の前提には含んでいないものの、業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS