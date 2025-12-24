¿·ÉØ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡Ä29ºÐGK¹âµÖÍÛÊ¿¤¬·ëº§¤òÊó¹ð¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥¥ã¥Ã¥×¥¹(¥«¥Ê¥À)¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK¹âµÖÍÛÊ¿¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yoheitakaoka18)¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡1996Ç¯3·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î29ºÐ¤Ï²£ÉÍFC¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Á¡¢14Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£18Ç¯ÅÓÃæ¤ËÄ»À´¡¢20Ç¯ÅÓÃæ¤Ë²£ÉÍFM¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢22Ç¯¤Ë¤ÏJ1¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤È¡¢ÉÔÆ°¤Î¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âµÖ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¿·ÉØ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
