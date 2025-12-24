ETF売買動向＝24日寄り付き、日経レバの売買代金は146億円と低調 ETF売買動向＝24日寄り付き、日経レバの売買代金は146億円と低調

24日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比5.8％減の433億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.9％増の275億円となっている。



個別では純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ 日本高配 <2011> など27銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.74％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が4.58％高と大幅な上昇。



日経平均株価が95円高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金146億6200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均199億3800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億3300万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が36億3400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が15億4400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が12億7400万円の売買代金となっている。



株探ニュース

