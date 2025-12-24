¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡×¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É¤ÎÉÚÅÄÍ­µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£

¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥¤¥Ö¡¢¥È¥Ê¥«¥¤¤ÏÂçË»¤·¤Ç¤¹¡×¤È¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Î¥È¥Ê¥«¥¤¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£

¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÃæ³Ø¹»3Ç¯´Ö¥ê¥ì¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡¢µÓÎÏ¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£

¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¡ª¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖµÓ¼«Ëý¤Î¥È¥Ê¥«¥¤ÇúÃÂw¡×¡ÖµÓÎÏ¤¢¤ë¥È¥Ê¥«¥¤¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£