¡ÖDEATH STRANDING DIRECTOR¡ìS CUT¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤¬Amazon¤Ë¤Æ74%¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¡¡Amazon¤Ë¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5ÈÇ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖDEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT¡×¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï74%¥ª¥Õ¤Î1,681±ß¡£
¡¡¡ÖDEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT¡×¤Ï¡¢¡ÖDEATH STRANDING¡×¤Ë¿·Í×ÁÇ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¡£¡ÖDEATH STRANDING¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¾®Åç½¨É×»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤·Ò¤¬¤ê¡Ê¥¹¥È¥é¥ó¥É¡Ë¤Î³µÇ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¤µ¤ó¡¢¥ì¥¢¡¦¥»¥É¥¥¤µ¤ó¡¢¥ê¥ó¥¼¥¤¡¦¥ï¥°¥Êー¤µ¤ó¤éÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥Þ¥¹¥¿ーÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖDEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT¡×¤Ç¤Ï¡¢PS5¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ÎÇØ·Ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄÉ²Ã¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¹¥³¥¢¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë·±Îý¾ì¡¢ºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¨¤ë¥ìー¥¹¾ì¤Ê¤É¡¢¡ÖDEATH STRANDING¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î±ü¹Ô¤ä¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÄÉ²ÃÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥²ー¥àÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚDEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥È¥ìー¥éー¡Û