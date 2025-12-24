◆園田競馬５日目（１２月２４日）

《小牧 太》

１勝を追加し２２０勝。ガンバレベアー（７Ｒ）で勝利を意識。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ゴーゴーツヨシ（１０Ｒ）も「叩き２走目で上積みがあれば」（◎）。カラツノ（３Ｒ）は「前走のようにすんなり運べたら」（○）。

《鴨宮 祥行》

７２勝。ドンアチェカ（１１Ｒ）でメイン制覇に意欲。「自己条件に戻れば」（◎）。ケイアイマヌカ（１Ｒ）も「久々だがメンバー的にチャンスはある」（◎）。アンモード（７Ｒ）は「しまいを伸ばすレースをしたい」（○）。メリッササンライズ（９Ｒ）も「１７００メートルに延ばしてどうか」（○）。フロストシティ（３Ｒ）は「クラスの壁を感じる」（△）。

《笹田 知宏》

７１勝。ワイドオルデン（７Ｒ）に力が入る。「ハナに行かなくてもレースはできる。まじめに走れば」（◎）。キングダイヤモンド（１２Ｒ）は「間隔が空いたのがどうか」（○）。

《長谷部 駿弥》

６５勝。トランセンデンス（９Ｒ）に手応え。「前走同様にハナを主張したい」（◎）。スターキー（２Ｒ）は「理想はハナだが２番手でも競馬はできる」（○）。マダムレディバグ（６Ｒ）も「内枠をどう乗りこなすか」（○）。マカンコーサッポー（１Ｒ）は「ひと叩き必要かも」（△）。

《土方 颯太》

６２勝。お薦めはバイオサファイア（７Ｒ）で「前走のような騎乗ができれば」（◎）。クァンタムリープ（４Ｒ）は「内枠がどうか」（○）。

《川原 正一》

５４勝。エイシンレオ（９Ｒ）に自信。「休み明けだが馬は元気。負けられないところ」（◎）。ベラジオレジーナ（１０Ｒ）も「折り合いがつけば」（◎）。ヘイスト（８Ｒ）も「チャンスはある」（◎）。

《大山 龍太郎》

メインを制して５０勝。メイショウシマト（１１Ｒ）に好感触。「前走、ゲートを出てからが速かった。場合によってはハナに行っても」（◎）。カワキタオルゴ（３Ｒ）は「すんなり行けたら」（○）。

《大柿 一真》

最終レースを勝ち４６勝。クリムゾンレッド（２Ｒ）に気合。「休み明けを一度使って上積みが見込める」（◎）。キンショーグローレ（５Ｒ）も「前走、最後しっかり伸びてきた。この相手なら戦えるはず」（◎）。マダムホーク（１１Ｒ）は「状態はいい意味で変わりない」（○）。

《小谷 哲平》

４１勝。お薦めはジューンキートス（１０Ｒ）で「どんな競馬でもできる。牝馬限定戦なら」（◎）。ナリタセレーノ（２Ｒ）も「決めたい」（◎）。アレナトーレ（６Ｒ）は「力はある。自信を持って乗る」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触