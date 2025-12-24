６月に再婚を発表し、第２子を出産したタレント・小林礼奈が２４日、自身のブログで「現在もまだ予断を許さない状況」と報告した。

「報告」のタイトルで記事をアップし、「妊娠高血圧症候群を発症し、血圧が１８０台後半まで上昇しました。医師からは、このままでは脳出血や臓器への影響など、母体に命の危険が及ぶ可能性がある状態だと説明を受け、帝王切開での出産となりました」と改めて公表。

「現在もまだ予断を許さない状況ではありますが、血圧を下げる薬を使いながら治療を続けています」と明かし、「このまま大きな合併症などが起こらなければ、回復に向かえる見込みとのことです」とつづった。

このブログについて「出産直後から体調が安定せず、自分で文章を書くことが難しいため、今回はＡＩに代筆してもらいました」と説明し、「体調が落ち着き次第、改めて自分の言葉で近況をお伝えできたらと思います」とした。

また、夫の美容師・山口尚人さんも自身のブログを更新し、「具合が悪いので今日はコロナとインフルの検査をすることになり、陰性だったらしくそこで血圧を測ったらかなり高い血圧だったようです」と説明。「あやちゃんからもまだ、詳しい話を聞いてないので、何があったのかあやちゃんから早く聞きたい。とにかく無事に家に帰ってきてくれることを願ってます」と心配していた。

小林は２３日のブログで「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院になりました。えええーーーー…」と報告。その後に夫の代筆で「妊娠中の、この日、緊急の帝王切開で出産しました。妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました。手が麻酔で動きにくいので代理で夫が書いてます。母子ともに無事です」と第２出産を伝え、ベッドで酸素マスクをつけてＶサインする２ショットをアップした。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。６月３０日に「今年３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もない」という８歳年下男性との再婚を電撃発表。８月３０日に「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告した。