¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¡Ê25¡Ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤¬·èÄê¡£2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó53²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï5¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â¼¾å½¡Î´¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ²ñ¸« ÄãÌÂµåÃÄÁªÂò¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¡×
¡¡Åö½é¡¢MLB¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç8°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿Â¼¾å¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¾ò·ï¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤ÇÁí³Û2²¯¥É¥ë¡ÊÌó315²¯±ß¡Ë°Ê¾å¡×¤Ë¹âÆ¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢·ÀÌóÇ¯¿ô¤â¶â³Û¤âÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤¿¡£»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÀººº¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤¬¡¢Íè½Õ¤ÎWBC¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÏ¯Êó¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ë¡£µå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£µ¨¤â60¾¡102ÇÔ¤Î¼Ú¶â42¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤ÀÄãÌÂµåÃÄ¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë121ÇÔ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢3Ç¯Ï¢Â³100ÇÔ°Ê¾å¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ä¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÌ¾Ìç¾ï¾¡µåÃÄ¤È¹â³Û·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ÜÀÒÀèµåÃÄ¤«¤éÍè½ÕWBC¤Ø¤Î½Ð¾ìµö²Ä¤¬¹ß¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¥ë¡¼¥¡¼¤È¤Ê¤ëÂ¼¾å¤â¡¢µåÃÄ¤«¤éà¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÂè°ì¤Ëá¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Î¡¼¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£ÄãÌÂÃæ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£Â¼¾åËÜ¿Í¤ÏWBC¤Ë¡Ø½Ð¤¿¤¤¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ò¾Ä¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Â¦¤«¤é½Ð¾ìOK¤Î¸À¼Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¤ËÂ¼¾åËÜ¿Í¤¬WBC½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥²¥Ã¥ÄGM¤â¡Ö¸ò¾Ä¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Èà¤¬WBC¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·üÇ°¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡×¤È¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂè6²óWBC¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤¬ºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤à¤Ù¤¯¡¢Ãå¡¹¤ÈÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤âÅê¼ê¿Ø¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤È¤Ê¤ëÂ¼¾å¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤Î»²Àï¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ·úÅÓÃæ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤Ë¾®Ìö¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡·ÀÌó¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¹âµë¼è¤ê¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÁ³¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Î´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£¥¦¥é¤òÊÖ¤»¤ÐÀ®ÀÓ¤¬È¼¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±É÷Åö¤¿¤ê¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£Â¼¾å¤Ï¤¤¤Þ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
