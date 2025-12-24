¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¼ç±é»þ¤Ë¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤À¤Ã¤¿ÎëÌÚµþ¹á¤Ï¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô´¶¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¡Ú¤¢¤Îº¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÏÇ®¤«¤Ã¤¿¡Û
¡Ú¤¢¤Îº¢¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÏÇ®¤«¤Ã¤¿¡Û#20
¾®ÎÓ·°&¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤Ë¤è¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼
¡¡¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×
¡¡¡Ê1990Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë
¡¡Ê¿À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤1990Ç¯¤Î½Õ¡£ÇúÈ¯À£Á°¤Î¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¡¢À¤¤Ï¢ö¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡Á¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¿·ÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò³«¤¡¢ÆÃ¤ËGPÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÏÈÖÁÈ¤´¤È¤Ë°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¡ÜÎ©¿©¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡£¶È³¦ËöÃ¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ïµ¼Ô¤Ï¡¢²ñ¸«¤è¤ê¤â¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤ä¤ªÅÚ»º¤¬ÌÜÅö¤Æ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡£
¡¡TBS¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÖ¥×¥ê¤«¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë¡£¤½¤ÎÆü¤ÏÌøÍÕÉÒÏº¡ÊÅö»þ29¡Ë¼ç±é¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤Î²ñ¸«¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢°ì¥ÄÌÚÄÌ¤ê¤òÀÖºä¸«Éí¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯¤·Á°¤ò¶È³¦¿Í¤é¤·¤¿ô¿Í¡¢¤¿¤Ö¤ó¹Ô¤Àè¤ÏÆ±¤¸¡£Î¯ÃÓ¤Î¿®¹æÂÔ¤Á¤Ç¤½¤Î°ìÃÄ¤ÈÊÂ¤ó¤À»þ¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿Èþ½÷¤ò¸«¤¿¡£¿ô½½Ê¬¸å¡¢¤½¤Î½÷À¤Ï²ñ¸«¤ÎÃÅ¾å¤Ë¤¤¤¿¡£¼ç±é¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÀçÆ»ÆØ»Ò¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î¿êÂà¤È¤È¤â¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿¸÷GENJI¤ÎÂçÂô¼ùÀ¸¡Ä¡Ä¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤¬Èà½÷¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£
¡Ö´Ý»³µ¨¼Â»ÒÌò¤ÎÎëÌÚµþ¹á¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¤ì¤¤¤À¤±¤É¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¡¢À¶Á¿¤À¤±¤É¤É¤³¤«¥¢¥«È´¤±¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¡£¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¤Ê¤Î¤ËÁ´Á³¥¥ã¥Ô¥Ã¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤Èà½÷¤Ï¡¢Ï¢¥É¥é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤Ï³Î¤«¤³¤ì¤¬½é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤ï¤º¤«1Ç¯¸å¡¢NHKÄ«¥É¥é¤Ç¥ê¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿Ì¾ºî¤Ç¡È¿¿ÃÎ»Ò´¬¤¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡ª¡¡¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¥Æ¥²°¤¬¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ª·ø¤¤·Ù»¡´±Î½¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¶Ã¤¤À¡£
¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤ÏÅìµþ¤Î²¼Ä®¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º4¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥²°¤Î¤ªÏÃ¡£¶âÈ¬¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌø°æËþP¤Ë¤è¤ë80Ç¯¸åÈ¾¤Î¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¿Æ»Ò¥¸¥°¥¶¥°¡×¤ä¡Ö¿Æ»Ò¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Ê¤É¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÈÌø°æÁÈ¡É¤ÎÂç²¬¿Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤À¡£Ìø°æÁÈ¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀÐÁÒ»°Ïº¤ä²¬ËÜÎï¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡£¤½¤·¤Æ»ÒÌò¤Ï¹â¶¶¤«¤ª¤ê¡¢°Ëºê½¼Â§¡¢¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤Î¡ÈTBS»ÒÌò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡É¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ·¯¤¬¹¥¤¡ª¡×¤ä¡ÖÎø¤Î¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ê¤ÉCX¡ÊÅö»þ¤Ï¶È³¦¥Á¥Ã¥¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤³¤¦¸Æ¤Ö¤Î¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤Î·î9¤äÌÚ10¤¬¤³¤ÎÇ¯¤Î»ëÄ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤Î¿ô»ú¤Ï·÷³°¡£¤Ç¤âÂ³ÊÔ¤¬¡Ö¥Æ¥²°¤Î¿®¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥º²½¤â¤µ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢ÌøÍÕ¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¸¥ç¥Ë¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢Ëö´ü¤Î¡Ö¶Ö¥É¥ó¡×¤Ç¡ÈÎÉÀîÀèÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢Á´Éô¡È¼¼°æ¤µ¤ó¡É¤Ë¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡90Ç¯¤Î½Õ¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¡Ö¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥¤¥«Å·½Ð¿È¤Î¡Ö¤¿¤Þ¡×¤¬¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¿ÍÎà¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬¡¢CX¤ÈTBS¤ÎÈÖÁÈ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ã¡¢¥É¥é¥Þ¤È´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¡£¡¡
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦µµ°æÆÁÌÀ¡Ë