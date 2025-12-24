£Ð£Æ£Á£Ó¸¡½Ð¤Ç½»Ì±¤é£¸£°£³¿Í¡¢¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤Ë·ò¹¯Ä´ºº¤Ê¤Éµá¤á¤ë¸ø³²Ä´Ää¿½ÀÁ¡Ä´ë¶ÈÁê¼ê¤Ç¤ÏÁ´¹ñ½é
¡¡¶õÄ´Âç¼ê¥À¥¤¥¥ó¹©¶È¤ÎÍäÀîÀ½ºî½ê¡ÊÂçºåÉÜÀÝÄÅ»Ô¡Ë¼þÊÕ¤ÇÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¡Ö£Ð£Æ£Á£Ó¡Ê¥Ô¡¼¥Õ¥¡¥¹¡Ë¡×¤Î°ì¼ï¡Ö£Ð£Æ£Ï£Á¡Ê¥Ô¡¼¥Õ¥©¥¢¡Ë¡×¤¬¹âÇ»ÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬£²£³Æü¡¢¥À¥¤¥¥óÂ¦¤Ë´Ä¶Ä´ºº·ë²Ì¤Î³«¼¨¤ä·ò¹¯Ä´ºº¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¸ø³²Ä´Ää¤òÂçºåÉÜ¸ø³²¿³ºº²ñ¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÛ¸îÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿£Ð£Æ£Á£Ó´ØÏ¢¤Î¸ø³²Ä´Ää¤Î¿½ÀÁ¤ÏÁ´¹ñ½é¡£
¡¡¿½ÀÁ¿Í¤ÏÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤Ç¡¢¥À¥¤¥¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢£Ð£Æ£Ï£Á¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤äÇÓ½ÐÎÌ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó³«¼¨¡¢ÃÏ²¼¿å¤äÅÚ¾í¤Ê¤É¤Î´Ä¶Ä´ºº¤Î¤Û¤«¡¢±øÀ÷ÂÐºö¤äÈï³²Êä½þ¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Î¶¨µÄ²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ð£Æ£Á£Ó¤Ï£±Ëü¼ïÎà°Ê¾å¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÍµ¡¥Õ¥ÃÁÇ²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Î²ÏÀî¤ä°æ¸Í¿å¤«¤é¹âÇ»ÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿å¤äÌý¤ò¤Ï¤¸¤¯À¼Á¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¤Ï¤Ã¿å¥¹¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ë¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³³¦¤ÇÊ¬²ò¤µ¤ì¤º¡¢¿ÍÂÎ¤ËÄ¹¤¯»ÄÎ±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö±Ê±ó¤Î²½³ØÊª¼Á¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£²Æì¸©¤Ç¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ¼þÊÕ¤«¤é¹âÇ»ÅÙ¤Ç¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬£±£°·î¡¢¹ñ¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢¸©¸ø³²¿³ºº²ñ¤Ë¸ø³²Ä´Ää¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±À½ºî½ê¤Ç¤Ï£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¡¢£²£°£±£²Ç¯¤Ë»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤·¤¿¡£ÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï£°£·Ç¯°Ê¹ß¡¢¼þÊÕ¤ÎÃÏ²¼¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë£Ð£Æ£Ï£Á¤Ï¹ñ¤Î»Ø¿ËÃÍ¡Ê£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê£µ£°¥Ê¥Î¡¦¥°¥é¥à¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯£±£±·î¤â£±¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê£±£µ£°¡Á£²Ëü£¸£°£°£°¥Ê¥Î¡¦¥°¥é¥à¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥¤¥¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ²¼¿å¤Î¾õ¶·¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤ä°å»Õ¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ëÃÄÂÎ¤¬£²£³Ç¯¤ËÉÜÌ±¤é£±£±£¹£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï¡¢ÀÝÄÅ»Ôµï½»¼Ô¤Ï£Ð£Æ£Ï£Á¤Î·ìÃæÇ»ÅÙ¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤¬Á´ÂÎÊ¿¶Ñ¤ÎÌó£±¡¦£´ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿½ÀÁ¿Í¤é¤Ï£²£³Æü¡¢ÉÜ¸ø³²¿³ºº²ñ»öÌ³¶É¤ÎÉÜ¿¦°÷¤Ë¿½ÀÁ½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Ä´ÄäÃÄ¤ÎÏÂÅÄÁÔÊ¿¡¦¶¦Æ±ÂåÉ½¡Ê£³£´¡Ë¤Ï¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤²½³ØÊª¼Á¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬½»Ì±¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¥ó¹Êó¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¼èºà¤Ë¡ÖÍäÀîÀ½ºî½ê¤Î¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ê¤É¤âÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Î¸¡Æ¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£Ä´Ää¼êÂ³¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë½êÂ¸¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£