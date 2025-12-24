¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡×¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¢¥Ç¥³¥ë¥ÆÂçÃÀÏª½Ð¤Î¿¼¹È¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¤Ç¡ÖºÇ¹âµé²Ä°¦¤¤¡×ÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð
8·î¤Ë¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤òÂ´¶È¤·¤¿²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´õÅç¤¢¤¤¤ê¡Ê37¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¸ª¤«¤é¶»¸µ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¿¼¹È¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡Âç¹¥¤¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÌÀÆü¤Î³èÎÏ¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Í¡×¤È·è°Õ¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¡õXmasÀ¸ÇÛ¿®¤ò23:00¡Á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ç¿¼Ìë¤Ç¤¹¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹âµé²Ä°¦¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤µ¤ËËá¤¤¬¡×¡ÖÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¿ä¤·¡×¡ÖËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÍè¤Æ²¼¤µ¡Á¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£