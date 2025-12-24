¼«Âð¤ÎÄí¤ËÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤ò°ä´þ¡Ä°äÂÎ¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¼¢²ì¡¦ÂçÄÅ»Ô
¡¡¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î½»Âð¤ÎÄí¤«¤é£²¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤ÏÃË¤ÎÎ¾¿Æ¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£±£°Æü¡¢ÂçÄÅ»Ô°ðÄÅ¤ÎÌµ¿¦¡¦Ã¼ÌîÏÂÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¼«Âð¤ÎÄí¤ËÇò¹ü²½¤·¤¿£²¿Í¤Î°äÂÎ¤òËä¤á¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢°äÂÎ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÃ¼ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ëÃ¼ÌîÏÂÃË¤µ¤ó¤ÈÊì¿Æ¤ÎÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î£²Æü¡¢ÂçÄÅ»ÔÌò½ê¤¬·Ù»¡¤Ë¡ÖÏÂÃË¤µ¤ó¤ÈÏÂ»Ò¤µ¤ó¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»ö·ï¤¬È¯³Ð¡£Ã¼ÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÏÎ¾¿Æ¤È£³¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ù»¡¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£