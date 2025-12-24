¿Í¤´¤ß·ù¤¤¤ÊÃË»Ò¤Ç¤âÏ¢¤ì½Ð¤»¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤Àè£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¹¥¤¤Ê¿Í¤È²á¤´¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Èà»á¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤¬¡Ö¿Í¤´¤ß·ù¤¤¡×¤À¤È¡¢½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥×¥é¥ó¤Ê¤é¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¿Í¤´¤ß·ù¤¤¤ÊÃË»Ò¤Ç¤âÏ¢¤ì½Ð¤»¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¤Î¹Ô¤Àè¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡ÛÀÊ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éº®»¨¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ö±Ç²è¤äÉñÂæ´Õ¾Þ¡×
¡Ö¤¢¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ºÂÀÊ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Î³¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãº®¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤Ï¤´µ¡·ù¼è¤ê¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤êº®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¡©¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡×
¡Ö¿Í¤´¤ß¤Ï·ù¤¤¤À¤±¤É¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤Ç°ìÈÖ¤Ò¤É¤¤¤È¤³¤í¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤¤â¤¹¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÏÃ¤Î¥¿¥Í¤Ë°ìÇ¯¤Ç°ìÈÖº®»¨¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Î¸«³Ø¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡×¡Ö¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤¬¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤À¤á¤¹¤«¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û½ÂÂÚ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Æ¤ë¡Ö¥ê¥à¥¸¥ó¤ò¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êâ¹Ô¼Ô¤«¤é¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¤·¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢º®»¨¤¹¤ë³¹¤òË¥¤Ã¤ÆÁö¤ë¥ê¥à¥¸¥ó¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÍ½Ìó¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹âµé¤Ê¥Ï¥¤¥ä¡¼¤òÂß¤·ÀÚ¤ë¤Î¤â¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡ÛÅÔ²ñ¤Î·öÓä¤ò¸«²¼¤í¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÍ·Í÷¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡×
¡Ö¡Ø¸«¤í¡ª¿Í¤¬¥´¥ß¤Î¤è¤¦¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤òÅÇ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÊ¨¤¯ÅÔ²ñ¤Î¶õ¤òÈô¤Ö¥Ø¥ê¥Ç¡¼¥È¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£Èô¹Ô»þ´Ö¤Ï¤Û¤ó¤Î¿ôÊ¬¤«¤é¿ô½½Ê¬ÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î²á¤´¤·Êý¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥¡¼¾ì¡×
¡ÖºÇ¶á¤Î¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶õ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç·ê¾ì¤«¤â¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥²¥ì¥ó¥Ç¤Ç¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ê¥¤¥¿¡¼±Ä¶È¤Ç²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¸Ä¼¼¤À¤«¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¡×
¡Ö¤Þ¤ÀÉÕ¤¹ç¤¦Á°¤È¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¼Â²È¤È¤«¤Ê¤é¥¢¥ê¤«¤Ê¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¥²¡¼¥à¤äDVD´Õ¾Þ¤Ë¶½¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Í¥«¥Õ¥§¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÆó¿Í¤Ç»×¤¤ÀÚ¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤Ð¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤¿ÎÉ¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡ÛÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤ÎÀã¸«¼ò¤¬³ÊÊÌ¤Ê¡Ö²¹Àô½É¡×
¡ÖÂßÀÚ¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤È¤«¤Ê¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î·öÓä¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÏªÅ·É÷Ï¤ÉÕ¤²¹Àô½É¤ËÍ¶¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥óÉÕ¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥é¥ó¤Ê¤É¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥à¡¼¥É¤â¤½¤³¤½¤³Ì£¤ï¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¸¡Û¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹©¾ìÃÏÂÓ¤Ø¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡×
¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ëº®¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é·ù¤À¤±¤É¡¢¹©¾ìÃÏÂÓ¤Ê¤é¤Þ¤À¥Þ¥·¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿¹©¾ìÃÏÂÓ¤ÎÌë·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÍ¶¤¤½Ð¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤ÏÆ»Ï©¤âº®»¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÂÂÚ¾ðÊó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÆù¤ò¥¨¥µ¤ËÏ¢¤ì½Ð¤»¤ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¸Ä¼¼¾ÆÆù¡×
¡Ö¾ÆÆù¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤â¡£¤·¤«¤â¸Ä¼¼¤Ê¤é¤Ê¤ªºÇ¹â¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤ªÆù¤ÇÄà¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Íµ¤Å¹¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤³¤½Í½Ìó¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤áÁá¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·öÓä¤«¤éÎ¥¤ì¤ì¤ÐÎ¥¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´¶¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤Ê¤ó¤È¤«Áê¼ê¤ò¤À¤Þ¤¯¤é¤«¤·¤Æº®»¨¤ÎÃæ¤ËÏ¢¤ì½Ð¤¹¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ºÒ¤¤¤·¤Æ¡ÖÆóÅÙ¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹»þ´ü¤Ë¤Ï½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë»ö¤ò±¿¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê·§»³ ½Ú¡Ë
