21Ç¯¤Ö¤ê¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Î56ºÐÇÐÍ¥¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¡×¥ï¥±¡£Åú¤¨¤Ï¡È¸ý¸µ¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿
¡¡1996Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥â¥é¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿µÚÀî¸÷Çî¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡È¥ß¥Ã¥Á¡¼¤Î¡É°¦¾Î¤ÇÄ¹Ç¯ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤¤é¤¤é¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤ËÉÊ¤¬¤¢¤ê¡¢¥â¥é¥ë¤ò¿´¤¨¤¿É½¸½À¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯10·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥àÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÈÊ¹¤¤¤Æ°Õ³°¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ì±Â¯³Ø¼Ô È¬±À¼ù¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¢2004Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡È¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëËÜºî¤Ç¤âµÚÀî¸÷Çî¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤É¤¦¤ä¤éµÚÀî¸ÇÍ¤Î¸ý³Ñ¤Î¾å¤²Êý¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ²È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡ÊÖÅú¤Ï¡È3ÅÙ¤ÎÊ¹¤ÊÖ¤·¡É¥¥ã¥é
¡¡È¬ÌÚÍ¦À¬¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢2025Ç¯¡Ë¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¤¬¤³¤ó¤Ê¿ä¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÚÀî¸÷Çî¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÈà¤¬¿ä¤·ËÜ¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æ»×¤ï¤º¥¹¥«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Öº£Æü¤âµ±¤Êü¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈµÚÀî¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡© µ±¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤Ï¤É¤ó¤ÊÂæ»ì¤Ç¤â°ì»ú°ì¶ç²¿¤ÎÍä¤ß¤â¤Ê¤¯¥¯¥ê¥¢¤ËÈ¯²»¤¹¤ë¡£
¡¡Èþ¤·¤¤¸ýÀ×¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸½¼Â¤ÎÈà¤âÂ¾°¦¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤¨±Ô¤¯ÎÃ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤Ï¤¤Ï¤Ê¹¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµÚÀî¤¬¡È¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡É¤Î¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè1ÏÃËÁÆ¬¤Ë¤â¤Þ¤µ¤Ë¤Ï¤¤Ï¤Ê¹¤ÊÖ¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥²¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁêÃÌ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤¬Ã´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÁê¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¾¯¤·í´í°¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÈÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸¼°ì¤ÏÅÓÃæ¤ÇÂàÀÊ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£°ú¤Î±¤á¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ï¤¤¡©¡×¡¢¡Ö¤Ø¡©¡×¡¢¡ÖÂÀºË¡©¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹¡£ÊÖÅú¤Ï3ÅÙ¤ÎÊ¹¤ÊÖ¤·¥¥ã¥é¡£¤Ò¤È¤Þ¤º¤³¤ì¤¬ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢¡¡È¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¡ÉÌò¤Ë¿·Á¯Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ä¡Ä
¡¡ËÜºî¤ÏµÚÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ì±Â¯³Ø¼Ô È¬±À¼ù¡Ù°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥Þ¼ç±éºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë°Õ³°¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥×¥é¥¤¥àÂÓ½é¼ç±éºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜºî¤Î¥É¥é¥Þ¥ì¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÚÀî¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¿·¶ÃÏÅª¤Ê±éµ»¤À¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬É¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ô°é°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤ò¶¹¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¡È¿´Í¥¤·¤¤¥²¥¤¡ÉÌò¤òµÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë¿·Á¯Ì£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤½¤ì¤ÏÌòÊÁ¤½¤Î¤â¤Î¤äGPÂÓ¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë´¶¤¸¤ë¿·Á¯Ì£¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¾å½Ò¤·¤¿3ÅÙ¤ÎÊ¹¤ÊÖ¤·¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢µÚÀî¸÷Çî¤é¤·¤¤¤Ê¤ÈÁÛÁü¤ò¤«¤¤¿¤Æ¤ëÂæ»ì¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ï¡¢µÚÀî¸÷Çî¼«¿È¤¬¾ú¤¹¸ÇÍ¤Î±éµ»¡£
¡¡¿·¶ÃÏ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ï¤à¤·¤í³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤¬ÃæÇ¯ÃËÌò¤ò²Ú¤ä¤«¤«¤Ä¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë±é¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹©É×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¶ÌÌÚ¹¨¤È¾åÌî¼ùÎ¤¤¬Å·ºÍÅª¤Ê²»ÂçÀ¸¤ò±é¤¸¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Î¤À¤á¥«¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ì¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢2006Ç¯¡Ë¤ÇµÚÀî¤¬±é¤¸¤¿²»³ÚÈãÉ¾²È¡¦º´µ×´Ö³ØÌò¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤Ë¤È¤¤á¤¯¶½Ê³¤ò²ÚÎï¤ÊÁá¸ý¤È¼ê¿¶¤ê¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÂåÉ½ÅªÌ¾±é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤À¤í¤¦¤ÈµÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÚÎï¤µ¤¬Âé¸ïÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÜºî¤ÎÃæÇ¯ÃËÌò¤«¤é¤âµÚÀî¤¬¿á¤¹þ¤à¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤¤¶õµ¤´¶¤¬½½Ê¬¤À¤À¤â¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡È¥ß¥Ã¥Á¡¼¡É¤¬±é¤¸¤ëÃæÇ¯ÃËÌò¤Ï¼ã¡¹¤·¤¤¡©
¡¡Âè1ÏÃÃæÈ×¡¢Ãë»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷¡Ê¼ê±ÛÍ´Ìé¡Ë¤Î¸µ¥«¥ì¤Ç¤¢¤ëµÈÅÄÎ¼ÂÀ¡Ê°æÇ·ÏÆ³¤¡Ë¤È¸¼°ì¤¬¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
