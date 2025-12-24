¡Ö¸Ä¿ÍµÒ¤Þ¤Çµ¬À©¡ÄÆñ¤·¤¤¡×¡ÄÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¡ÖÃÄÂÎ¥Ä¥¢¡¼¹µ¤¨¤Æ¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¡×¤Ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×ÉÍÅÄ·É»Ò»á¤¬Äó¸À¡Ö´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Äµ¬À©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤ÎÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¤Ç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ£±£²·î¤Ï´Ñ¸÷ÌÜÅª¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢£²£²Æü¤Ë£´£°£°Å¹°Ê¾å¤ÎÀìÌçÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ëÃÛÃÏ¾ì³°»Ô¾ì¤ò¼èºà¡£ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Çº®»¨¤¹¤ëÌÏÍÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÃÛÃÏ¿©¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¶¨µÄ²ñ¡×¤ÎÍý»öÄ¹¤ò¼èºà¤·°ÛÎã¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ëº®»¨¤Ç¡È¾ïÏ¢µÒÎ¥¤ì¡É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê£±£²·î¤ÏÇã¤¤½Ð¤·¤ËÍè¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¸Î¤Ê¤É¤òËÉ»ß¤¹¤ë°ÂÁ´À¤ÎÌÌ¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£°ìÊý¤ÇÅ¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÅÄ·É»Ò»á¤Ï¡ÖË½§¤ËÃÛÃÏ»Ô¾ì¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë»þ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÃÛÃÏ¤¬¤µ¤Ó¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤½¤ì¤ò·ë¶É¡¢Êä¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦Êý¤¿¤Á¤Ï¡¢É¬¤º¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤Ë¤ªÅ¹¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤·¡Ö¸Ä¿ÍµÒ¤Þ¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÃÄÂÎ¤Ç´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤Ç¾è¤êÉÕ¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æµ¬À©¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÄó¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£