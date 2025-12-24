¼Ó±É»Ò¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¿å¤â¿©»ö¤â¡È½µ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡É²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤¿ÊÝ¸î¸¤¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡Ö¤È¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëNASU FARM VILLAGE¤Ë¿·¤·¤¤ÊÝ¸î¸¤ "¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó"¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿Ìë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤Ï¡Ö¡ÚÊÝ¸î¸¤¡Û»ô¤¤¸¤¤Ê¤Î¤Ë¿ÈÂÎ¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ç¤·¤¿¡Ú¾ï¼±¤Î¥º¥ì¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¡ÖNASU FARM VILLAGE¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÊÝ¸î¸¤ "¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó"¤¬11·î4Æü¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¿äÄê8ºÍ¤Î¡¢¿Í²û¤³¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¸µ¤Î»ô°é´Ä¶¤Ç¡¢ ³°»ô¤¤¡¦¿å¤â¿©»ö¤â¡È½µ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡É ¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢¿ÈÂÎ¤Ï¥¬¥ê¥¬¥ê¤ËÁé¤»ºÙ¤ê¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Ë´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡¢¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·Þ¤¤Æþ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿¡Öº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤¬¡Ø¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸µ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¿¼Ìë¤Ë¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î¸µ¤ØÄÌ¤¤Â³¤±¡¢¤´¤Ï¤ó¡¦¿å¡¦¤ª»¶Êâ¡¢´Ä¶¤ÎDIY¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤È°¦¾ð¤òÀä¤ä¤µ¤ºÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤´±ï¤Ø¤È·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ê¤ó¤Á¤ã¤ó¤Î»Ä¤ê¤Î¸¤À¸¤ò¡¢ºÇ´ü¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ÇNASU FARM VILLAGE¤Ç¤Ï·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ó±É»Ò¤ÎÊó¹ð¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤¨¤³¤µ¤ó¤Î³èÆ°¡¢ËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤ã¤ï¤¿¤ó¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¸«¤Æ¤¤¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¿Í¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¼Ó±É»Ò¤µ¤óÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
