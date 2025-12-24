ÅÚ²°ÂÀË±¡¡17ºÐ¤Ç»²²Ã¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡º£¸«¤Æ¤â¡ÖÀ¨¤«¤Ã¤¿¡Ä13Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡Ê30¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡ª¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¡¡Í½Äê¤¬¤¢¤ë¤«¤¿¤â¡¢¤ª»Å»ö¤Î¤«¤¿¤â¡¢Ä©Àï¤ä²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤¿¤â¡¢¤è¤¤»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤«¤é°ìÂÁá¤¯¡¡Âç¤¤¯¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¡¡ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡Ù¤Ë±Ç²è¡Ø#¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì°÷¡¢#´¬Ä®Áà Ìò¤È¤·¤Æ¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡×¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤È´¬Ä®Áà¤Á¤ã¤ó¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÚ²°¡£¡Ö17ºÐ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡È¤ë¤í·õ¡É¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏºÍÇ½¤ÈÇ®µ¤¤¬°î¤ì¤Ê¤¬¤é±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëºÍÇ½¡¢Î¾Êý¤òÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¸·¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤ÏÉñÂæ°§»¢¤Î¤¢¤È¡¢±Ç²è¤âÇÒ¸«¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£À¨¤«¤Ã¤¿¡Ä13Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é²¿¤«¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ±Ç²è¤ÎÀ¨¤µ¤È±Ç²è´Û¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Ã²¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¡¤¢¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤¦¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¡º£Æü¤Ï¤Þ¤º¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢Æ´¤ì¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡¡¿´¤«¤é¤Î¡¢¿´¤«¤é¤Î¡¢¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡Ä¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¼ç±é¤Îº´Æ£·ò¤Î¤Û¤«¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢Éð°æºé¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÃ«³À·ò¼£»á¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ë¤í·õ¥Á¡¼¥àÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë°¦¤ª¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ²ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤¿¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÆ²ñ¤¬¸«¤ì¤ÆÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£