¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¾×ÆÍ 1¿Í½ÅÂÎ¡¢1¿Í·Ú½ý¡áÀÅ²¬»Ô°ª¶è
12·î23ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ÎÃËÀ¤¬½ÅÂÎ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ¤¬·Ú½ý¤Ç¤¹¡£
23Æü¸áÁ°6»þº¢¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÊ¿ÏÂÆóÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©Ê¿ÄÍ»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê55¡Ë¤¬Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½ÅÂÎ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê33¡Ë¤¬É¨¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á·Ú½ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ñÆ»1¹æ¤ÎÂ¦Æ»¤Î¸òº¹ÅÀÆâ¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
