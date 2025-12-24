RKK

¼Ì¿¿³ÈÂç

·§ËÜ¸©»º»³Â¼¤Ï¡¢11·î25Æü¸á¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÍîÀÐ¤Ç¡¢Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©Æ»40¹æÆî¾®¹ñÇÈÌîÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12·î23Æü¸áÁ°9»þ¤Ë²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»º»³Â¼¤ÎÍîÀÐ¸½¾ì¡Ê11·î26Æü»£±Æ¡Ë

±þµÞÂÐºö¹©»ö¤¬´°Î»¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢ÊÒÂ¦¸ò¸ßÄÌ¹Ô¤ÇÄÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£