ACEes新番組「絶景！風呂ワゴンの旅」12月29日放送 “車中浴”旅バラエティー
【モデルプレス＝2025/12/24】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）の5人による“車中浴”旅バラエティー「絶景！風呂ワゴンの旅」（フジテレビ）が、12月29日朝9時50分から放送。お笑いコンビ・タイムマシーン3号とともに、ACEesが温泉名所・伊香保＆万座を巡る。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
本番組は、ACEesとタイムマシーン3号が、お風呂を取り付けた車「風呂ワゴン」に乗り込み、地元の人たちと触れ合いながら、困っていることを全力お手伝い。そのお駄賃としてお湯を分けてもらい、お湯が満タンになったら各地にある最強絶景の中で車中泊ならぬ“車中浴”していく、全く新しいスタイルの旅バラエティーである。
今回2組が向かうのは、全国有数の温泉名所・群馬県の伊香保・万座エリア。温泉街でお湯を分けてもらえそうな場所を聞き回り、ACEesが人生初（？）の“ガチ交渉”に挑む。果たして成功なるか？老舗旅館では、ACEesとタイムマシーン3号がまさかの“◯◯掃除”のお手伝い。全力で汗をかき、お湯ゲットを目指す。（modelpress編集部）
【タイトル】「絶景！風呂ワゴンの旅」
【放送日時】12月29日（月）朝9時50分〜10時50分 ※フジテレビほか
【出演者】ACEes、タイムマシーン3号（山本浩司、関太）
【Not Sponsored 記事】
