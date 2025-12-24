Xmas¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤®¤ï¤¦ ËÜ¾ì²¤½£¤ÎÊ·°Ïµ¤ËþÅÀ
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤òÃæ¿´¤ËÃæÀ¤¤«¤éÂ³¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ªº×¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤é¤ÎÍÍ»Ò
¡¡À±¶õ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¬¾å¤òÊ¤¤¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¤ª²Û»Ò¤äÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÍÑ¤Î¾þ¤ê¤ä»¨²ß¤Ê¤É¤òÇä¤ë²°Âæ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹â¤µ12¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£¤ª¤è¤½2Ëüµå¤ÎLED¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ëµ±¤¡¢15Ê¬¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¸÷¤Î±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡Åß¤Î´¨¶õ¤Î²¼¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Û¥ó¥È¤ËËÜ¾ì¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×Q²¿¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ö¥Á¥å¥í¥¹¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×Q¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ö¸«¤Þ¤·¤¿¡ª¡×Q¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ãåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡ªÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥Ã¥Á¥ãåºÎï¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈËèÇ¯Íè¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍè¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×Q²¿¤¬åºÎï¤À¤Ã¤¿¡©¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¾þ¤êÉÕ¤±¡¢åºÎï¤À¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢25Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë