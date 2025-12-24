Ê© ÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼ ÃÏ°è½»Ì±¤Î¡È¶õÈô¤Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¡É
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Ç¡¢ÃÏ°è½»Ì±¸þ¤±¤Î¡ÖÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡×¤Î±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¶õÈô¤Ö¸ø¶¦¸òÄÌ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
¿À»ÖÆáÎÊ¥ê¥Ý¡Ö»ä¤Ïº£¡¢¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¥¹¥¡¼¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Å¸Ë¾Âæ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Î½»Âð³¹¤Î¾å¶õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ñ¥ê¶á¹Ù¤Î½»Âð³¹¤Çº£·î¤«¤é±¿¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡ÖÅÔ»Ô·¿¥í¡¼¥×¥¦¥§¡¼¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ï¥Ð¥¹¤Ç40Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Û¤ÜÊ¿ÃÏ¤Î4¡¥5¥¥í¤Î¶è´Ö¤ò18Ê¬¤Ç·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¹©´ü¤Ï3Ç¯¤ÈÃ»¤¯¡¢·úÀßÈñ¤Ï1²¯3800Ëü¥æ¡¼¥í¡á¤ª¤è¤½250²¯±ß¤Ç¡¢ÃÏ²¼Å´¤ò±ä¿¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÈÈæ¤Ù¡¢8Ê¬¤Î1¤Î¥³¥¹¥È¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë