¡¡°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ËÁÜºº¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿·Ù»ëÄ£¤Î·ÙÉôÊä¤À¤Ã¤¿ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£Ë½ÎÏÃÄÂÐºö²Ý¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÊÝÂçÊåÈï¹ð¡Ê43¡Ë¤Ï¡¢°ãË¡¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡×¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÁÜººÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¤¤Î¤¦ÉÕ¤Ç¿ÀÊÝÈï¹ð¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤·¡¢Åö»þ¤ÎÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë·ÙÉô¤ò²ü¹ð½èÊ¬¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢Åö»þ¤Î²ÝÄ¹¤é10¿Í¤òÃí°Õ¤ä·±²ü¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë