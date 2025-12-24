¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇÎ¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¿´ØÅìÊÔ¡Ã¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÆóÄÚ¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¡£¡ÖÆóÄÚµÊÃã¥¢¥Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ç¡ÈÆü¾ï¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¡É¤òÂÎ´¶
Á´¹ñÅª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¡£°û¿©Å¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÍÏ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊµÊÃãÅ¹¤«¤éºÇÀèÃ¼¤Î¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÅ¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥¯¥Á(¡á¹Â¤Î¸ý)¤Î¿Í¤ä¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÂç¤¤¤
Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÅì¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëÃíÌÜÅ¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÅöÏ¢ºÜ¡£Å¹¼ç¤äÅ¹Ä¹¤¿¤Á¤¬¶µ¤¨¤ë¡Èº£¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡É¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥ê¥ì¡¼¤ÎÎ¹¤Ø¡£
Âè14²ó¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆóÄÚµÊÃã¥¢¥Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡£ÃÛ96Ç¯¤Î¼ñ¤¢¤ë·úÊª¤Î°ì³Ñ¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¡¢2ÄÚ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤À¡£°¤Éô¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤Ï¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡×¤«¤é¥³¡¼¥Ò¡¼Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤ËÅ¾¸þ¡£¸½ºß¤ÏµÊÃã¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Â¤Î¸ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖÆóÄÚ¿©Æ²¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¿©»ö¤òÄÌ¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Profile¡Ã°¤Éô¤Þ¤ê¤³(¤¢¤Ù¡¦¤Þ¤ê¤³)
1986Ç¯¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡×¤Ë½¢¿¦¡£ºß¿¦Ãæ¡¢Í§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³«¶È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£³«¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îµ»½Ñ¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖVIVA COFFEE¡×¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤Ë»Õ»ö¤·¡¢´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ë½Ð¸þ¤¯¤Ê¤ÉÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤ò¤è¤ê¹â¤á¡¢2017Ç¯12·î¤Ë¡ÖÆóÄÚµÊÃã¥¢¥Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤ò³«¶È¡£
¢£¥Ò¥ÈÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¾®¤µ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥¹¥¿¥ó¥É
Å¹¤ò¹½¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Önokutica(¥Î¥¯¥Á¥«)¡×¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¿ÇÎÅ½ê¡¢¤Î¤Á¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤Æ¸Å¤¯¤«¤é¹Â¤Î¸ý¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¡£ÃÛÇ¯¿ô¤Ï96Ç¯(2025Ç¯»þÅÀ)¤Ë¤Ê¤ë¼ñ¤¤¢¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢¾²¤ä³¬ÃÊ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î¼è¤Ã¼ê¤äÁëÏÈ¤Ê¤ÉÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤äÁõ¾þÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¸Å¤¯¤«¤éÃÎ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ2017Ç¯¤Ë¹Â¤Î¸ý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥§¥¢¡¦¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡Önokutica¡×¤Î°ì³Ñ¤Ç¡ÖÆóÄÚµÊÃã¥¢¥Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
°¤Éô¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¾åµþ¤·¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡×¤Ç¹¹ðÀ©ºî¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ§¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤«¤éÃç¤¬¤¤¤¤Í§¿ÍÉ×ÉØ¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤«¤é¡Ønokutica¡Ù¤¬³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï·úÊª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤½¤Î2¿Í¡£¤¿¤À¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Î»ÜÀß¤è¤ê¡¢Æþ¸ý¤Ë¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤¿¤é¡¢³¹¤Î¿Í¤âÍè¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤¬»ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼Â¤ÏÀÎ¤«¤éµÊÃãÅ¹¤È¤¤¤¦¶õ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë½¸¤Þ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Ü¤ó¤ä¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£2¿Í¤Ë¤âÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤ªÍ¶¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¤òÊ¹¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ªÅ¹¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î2¿Í¤âÆ±¤¸·úÊª¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÂ¨·è¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤À¤¤¤ÖÁá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×
³«¶È¤ÎÏÃ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯1·î¤Î¤³¤È¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï³«¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯³«¶È¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤òÂà¿¦¤·¡¢³«¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÈ¾Ç¯¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¦¤Î»ÅÆþ¤ìÀè¤äHP¤Î³«Àß¤Ê¤É¹²¤¿¤À¤·¤¯½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¡Ù¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ØVIVA COFFEE(¥Ó¥Ð ¥³¡¼¥Ò¡¼)¡Ù¤ò±Ä¤àÃæÀî¤µ¤ó¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡È»ÕÄï´Ø·¸¡É¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼½¤¹Ô¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡È»Õ¾¢¡É¤ÎÃæÀî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï´ðÁÃ¤«¤éÃúÇ«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿°¤Éô¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÃæÀî¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¼«Í³¤Ê¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È³Ú¤·¤¤¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¤âÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¼±¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃæÀî¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¼ç¤Ë¥É¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥É¥ê¥ó¥¯¤Îµ»½Ñ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Éð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë³¹¡£Æ±ÃÏ¤Ç¤Ï¥é¥Æ¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ÇÆóÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿²¼»³½¤Àµ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³Ø¤ó¤À¡£¤Þ¤¿Ìó1¥«·î¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ï¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¯¤Ä¤í¤®»þ´Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¾å¼Á¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤È·Ú¿©
Å¹Æâ¤Ï¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤¬ºîÆ«¤·¤¿´ï¤Î¤Û¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¤ÃÖ¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿¼«¿È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢2ÄÚ¤Ê¤¬¤é¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ðËÜ¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÀìÌçÅ¹¤À¤¬¡¢¥«¥Õ¥§°Ê³°¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢1³¬±ü¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢²°³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ(¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ÏÅÚÆü½Ë¤Î¤ß)¤Ç¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤â²ÄÇ½¡£
Å¹¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÆ¦¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ø¤µ¤«¤¤àÝàê¡Ù(ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è)¤ÇßäÀù¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ÀõÀù¤ê¤«¤é¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡È¶Ë¡É¿¼Àù¤ê¤Þ¤Ç¾ï»þ8¼ïÎà¡£¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÏÄêÈÖ¤Ç2¼ïÎà¡£¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤Ï6¼ïÎà¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤È2¥«·î¤´¤È¤Ë2¼ïÎà¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³«¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤¤¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³«¶ÈÅö»þ¤Ï¹Â¤Î¸ý¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤ªÅ¹¤¬1¸®¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â¡È°û¤ßÈè¤ì¡É¤·¤Ê¤¤¡¢¾åÉÊ¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Æ¤¢¤ÈÌ£¤Ï¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡Ø¤µ¤«¤¤àÝàê¡Ù¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¡£»×¤¤ÉÁ¤¯Ì£¤ï¤¤¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤¤Î¿Í¤¬°û¤ó¤Ç¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤³¤À¤ï¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ø¤µ¤«¤¤àÝàê¡Ù¤Îºå°æ¤µ¤ó¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®¤·¤¿¤Î¤¬¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥±¥Ë¥¢¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥°¥¡¥Æ¥Þ¥é¤ÎÆ¦¤òºÙ¤«¤¯ÇÛ¹ç¤·¤¿ÆÃÀ½¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É(ÃæÀõÀù¤ê)¡Ù¡£³«¶È»þ¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æº£¤Ç¤â°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤·Ú¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¥¤¥Á¥ª¥·¤Ï¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡Ö¤¢¤ó¤³¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡×¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¡Ö¥«¥¿¥Í¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è)¤Î¥Ñ¥ó¤ËÅ¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Î¤¢¤ó¤³¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤¢¤ó¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼«¿®ºî¤À¡£¥³¥Ã¥Ú¥Ñ¥ó¡Ö¥³¥ó¥Ó¡¼¥Õ¤È¥Á¡¼¥º¡×¤äÆù´¶°î¤ì¤ë¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤¿¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ê¤É¤âÉ¾È½¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¡£
2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÆóÄÚµÊÃã¡×¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¡ÖÆóÄÚ¿©Æ²¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Ãë¤ÏÆÃÀ½¤ÎÐ§¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¡¢Ìë¤ÏÎ©¤Á°û¤ß¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¡ÖÆóÄÚ¼ò¾ì¡×¤Ë¶ÈÂÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£Ìë¤Î¼ò¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÌÑÁÛÀ¤³¦Î¹¹Ô¡×¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢½µÊÑ¤ï¤ê¤Î¡ÈÀ¤³¦¤ÎÎÁÍý¡É¤È¤ª¼ò¤òÄó¶¡¡£»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤â¡¢¥µ¥¯¥Ã¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¼èºà»þ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡ÖÆóÄÚµÊÃã¡×¡£°¤Éô¤µ¤ó¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢2ÄÚ¤Î¾ì½ê¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤¿¡£
¢£¡Ú°¤Éô¤µ¤ó¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤µ¤«¤¤àÝàê¡×¡Û
¡ÖÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤µ¤«¤¤àÝàê¡Ù¤Ï¡¢ºå°æ´²¼£¤µ¤ó¤¬¤´²ÈÂ²¤Ç±Ä¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Å¹¼ç¤ÏÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÇÀ±à¤ò½ä¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿¾å¼Á¤ÊÆ¦¤¬¤½¤í¤¦¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¡ØÆóÄÚµÊÃã¡Ù¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¦¤ò¡Ø¤µ¤«¤¤àÝàê¡Ù¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î°û¿©Å¹¤ä°¦¹¥²È¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÆ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¿´²Á³Ê¤ÇÇã¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºå°æ¤µ¤ó¼«Ëý¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¡ª¡×(°¤Éô¤µ¤ó)
¡Ú¡ÖÆóÄÚµÊÃã¥¢¥Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ç¡¼¥¿¡Û
¡üÃê½Ð¡¿¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×(¥³¡¼¥Î)¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½(LA MARZOCCO)
¡üßäÀùÅÙ¹ç¤¤¡¿ÀõÀù¤ê¡Á¿¼Àù¤ê
¡ü¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¿¤¢¤ê(550±ß¡Á)
¡üÆ¦¤ÎÈÎÇä¡¿100¥°¥é¥à850±ß¡Á
¼èºà¡¦Ê¸¡¿GAKU(¤Î¤é¤é¤¤¤È)
»£±Æ¡¿ÂçÌîÇîÇ·(FAKE.)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
