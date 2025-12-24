°©Àî·ÃÌ´¡¢¾×·â¤ÎÇÜËþ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ªÌó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î2¾¡ÌÜ¤Ë¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤¹¤®¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÃÆ¤±¤ë¾Ð´é¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡3²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹âÂÇÅÀ¤À¡£12·î23Æü¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¤ÎÂè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢EARTH JETS¤Î°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¡£»ý¤ÁÅÀ5Ëü4900ÅÀ¤Ç¡¢´ò¤·¤¤º£´ü2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ë²÷¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡ª°©Àî·ÃÌ´¡¢¾¡Íø¤ò·è¤á¤¿ÇÜËþ¥Ä¥â
¡¡½øÈ×¤Ï¥Ä¥â¤Î±þ½·¤À¤Ã¤¿¡£Åö»î¹ç¤Ïµ¯²È¤«¤éKADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¡¢°©Àî¡¢BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«¶É¡£Åì1¶É¤Ç¤ÏÅì¾ë¤¬5200ÅÀ¡Ê¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¡¢Åì2¶É¤Ç¤Ï°ËÃ£¤¬¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤·¤¿¡£
¡¡°©Àî¤ÏÅì2¶É1ËÜ¾ì¡¢°ËÃ£¤Î¥ê¡¼¥Á¤Ë¶±¤Þ¤ºÄÉ¤Ã¤«¤±¥ê¡¼¥Á¤òÀë¸À¡£¼¡½ä¡¢¸«»ö¤Ë¥¢¥¬¥êÇ×¤ò°ú¤´ó¤»¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é¤ÎËþ´Ó¡¦8000ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡¢¶¡Â÷1000ÅÀ¡Ë¤ò¥¢¥¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3ÃåÌÜ¤«¤é2ÃåÌÜ¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤â¡¢Åì3¶É¤Ç¤ÏÅì¾ë¤¬6400ÅÀ¤ò¥Ä¥â¡£°ËÃ£¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÅì¾ë¤¬¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÎ©¤Á¡¢°©Àî¤ÏºÆ¤Ó3ÃåÌÜ¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°©Àî¤Ï¿ÆÈÖ¤ÎÆî3¶É¡¢ÌµÂÌ¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¿Ê¤á¤Æ¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é¤Î¿ÆËþ´Ó¡¦1Ëü2000ÅÀ¤òÃ¥¼è¡£°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï°ìµ¤ÄÌ´Ó¤¬À®Î©¤¹¤ë°ìËü¤Î¤ß¥¢¥¬¤ì¤ë°ì¡¦»Í¡¦¼·Ëü¤Î»°ÌÌÂÔ¤Á¤Ç¹½¤¨¤¿¡£¤³¤³¤Ç2ÃåÌÜ¤Ç¿Æ¤ÎÅì¾ë¤¬¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢°©Àî¤â±þÀï¡£¼óÈø¤è¤¯¥Ä¥â¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÎ¢¥É¥é¤â2Ëç¾è¤ê¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é2¡¦Î¢¥É¥é2¤ÎÇÜËþ¤òÀ®½¢¤µ¤»¤¿¡£
¡¡9·î26Æü°ÊÍè¡¢Ìó3¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥È¥Ã¥×¤À¡£°©Àî¤Ï¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂÔ¤¿¤»¤·²á¤®¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯Æâ¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¤È¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»î¹çÁ°¤Ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï²¿¤¬Íß¤·¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤¢¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Î¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥È¥Ã¥×¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£°©Àî¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ø¥È¥Ã¥×ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤è¤¦¤ä¤¯¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖÈ¾Ê¬°Ê¾å²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤Þ¤ÀÄü¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ã»»¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¾¡Íø¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë5Ëü4900ÅÀ¡¿¡Ü74.9
2Ãå¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®俱³ÚÉô¡¦°ËÃ£¼ëÎ¤¼Ó¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü800ÅÀ¡¿¡Ü0.8
3Ãå¡¡BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë1Ëü8300ÅÀ¡¿¢¥21.7
4Ãå¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦½ÂÀîÆñÇÈ¡Ê¶¨²ñ¡Ë6000ÅÀ¡¿¢¥54.0
¡Ú12·î23Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü550.9¡Ê66/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü496.9¡Ê68/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü195.6¡Ê68/120¡Ë
4°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¡Ü116.1¡Ê66/120¡Ë
5°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¢¥85.9¡Ê66/120¡Ë
6°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥92.5¡Ê66/120¡Ë
7°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥227.7¡Ê70/120¡Ë
8°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥230.6¡Ê68/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥348.4¡Ê68/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥374.4¡Ê66/120¡Ë
