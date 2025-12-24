Éð°æºé¡¡¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë°©¤¨¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤ÎÉð°æºé¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¡Ê´ÆÆÄÂçÍ§·¼»Ë¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡23Æü¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Î´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Çº´Æ£·ò¼ç±é¤Î¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤ò¾å±Ç¡£µÇ°¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢º´Æ£¤Î¤Û¤«¡¢ÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÃ«³À·ò¼£»á¤È¤È¤â¤ËÉð°æ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë°©¤¨¤Æ¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¡¤Þ¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤Ï25Æü¤Ë32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤«¤éº´Æ£¤È¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤â¡£
¡¡¡Ö#¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡Ö¤ë¤í¤±¤óÂç¹¥¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ì¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸÷·Ê¤ò¤Þ¤¿¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£