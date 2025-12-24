Photo: にしやまあやか

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

外でも中でも気持ちよく使える物干しラックって、探してみると意外と少ないものです。

外に据え置けば生活感が出るし、軽量タイプは風で倒れやすい。毎回簡単に出し入れできるものが欲しいのに、どれも決め手に欠ける…そんな状態でした。

ところが今回、片付けは簡単なのに、外干しでも室内干しでも驚くほど安定して使える物干しラック「BY015」を発見。

今回は実際にサンプルをお借りして使ってみたので、組み立てから片付けまで、使用感を率直にレビューしたいと思います。

設置は超簡単でたくさん干せる

Photo: にしやまあやか

「BY015」の設置は、ネジも工具もいりません。

本体を広げて下段のパーツを差しこみ、バーにメッシュネットをかけるだけで完了ですこのシンプルさに、まず軽さと手軽さに驚きました。

なかなかの大きさですが、軽量アルミが採用されているので軽く、はっきりとした数値はわからなかったものの、女1人でもスムーズに運べました。

Photo: にしやまあやか

実際に使うと、想像以上の容量でした。ハンガー穴は片方のバーに25個ずつあり、ハンガーだけなら50着は干せます。

そこからさらに左右それぞれバーを50cmほど拡張できるので、もはや最大まで干す方が難しいくらい。

Photo: にしやまあやか

高さは1.2〜1.5mで片方ずつ調整できてロング丈の衣類も余裕です。

Photo: にしやまあやか

個人的に気に入ったのが、下段のファスナー式メッシュネット。しっかり固定されるので安心感があり、ニットの平干しに本当にちょうどいいんです。平干しって特にスペースに困るものですが、もうそのストレスからも解放されます。

風に煽られにくい計算された構造

Photo: にしやまあやか

容量もさることながら、一番感動したポイントは「BY015」の安定感。

大きめの脚でどっしりと構えてくれるので、風が吹いても倒れる気配がなく驚きました。

Photo: にしやまあやか

そして、折りたたみ式の軽量物干しでは珍しいハンガー穴も良い仕事をしてくれます。風が吹いても衣類が偏よることがないので、バランスを崩して倒れることはなさそう。

もともと風が強く雨も多い地域に住んでいるため外干しは諦めていましたが、これは外に干すという選択肢を久しぶりに考えられるレベルです。組み立ても簡単で軽量なのにこの安定感は頼もしく感じました。

スリムに畳めて収納も場所を選ばない

Photo: にしやまあやか

そのうえ、使わないときは驚くほどスリムに折りたためて、部屋の隅に置いても邪魔にならないサイズ感もありがたいところ。

スティック型の掃除機と同じくらいのサイズで、家のちょっとしたスペースに手軽に置いておけます。

一度しまうと「また出すのが面倒」と感じがちな物干しラックですが、これは軽くて扱いやすく、必要なときにすぐ取り出しやすいと感じました。設置・使用・片付けまでしっかり計算されていて、毎日の洗濯動線に無理なく馴染む一台でした。

こういう物干し探してた…！ という方も多いのではないでしょうか。

ここでは紹介しきれなかったさらに詳しい情報はプロジェクトページでチェックいただけます。下記のリンクからアクセスしてみてください。

折りたたんでコンパクト収納！高さ調整自在＆簡単設置のハンガーラック 13,780円 35%OFF machi-yaで見る

＞＞折りたたんでコンパクト収納！高さ調整自在＆簡単設置のハンガーラック

Photo: にしやまあやか

Source: machi-ya