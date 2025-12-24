Photo: Yohei Amzaki

電車やカフェなど、外で本を読むときはブックカバー必須です。何の本を読んでいるか、見られるのがイヤなので…。書店で購入するときはブックカバーをつけてもらっていますが、問題はネットで買った場合。

市販のカバーを愛用していた時期もありますが、本の厚みによってうまくフィットしないこともあり、いつの間にか使わなくなりました。仕方ないので、表紙のカバーを裏返しにして、白地にして読んでいました。

本にしっかりフィット。手にもしっとり馴染む

そんなとき発見したのが、このブックカバー。その名も『「あらゆる本の厚みに対応できる」本革ブックカバー』。どんな厚みでもぴったりフィットするという不思議なブックカバーなのです。

本体は左右２つにセパレートした、２パーツ構造。まず裏表紙側を左本体に差し込み、続いて表紙側に右本体をセットします。そして、左本体の余っている革を、右本体に差し込むだけでOK。革同士が吸いつくようにフィットして、外れる心配はありません。

左右のパーツを差し込む際に、長さを自由に調整できるので、どんな厚みの本でもぴったり対応するというわけ。100ページ程度の薄い文庫本から、1,400ページ超の分厚い文庫本までしっかりと包み込みます。

革は、イタリア・トスカーナ地方の老舗タンナーが手掛ける植物タンニン鞣し革「プエブロ」。手触り、香りもよく、毎日触れるたびにだんだんと美しく経年変化していきます。育てるのが楽しみになるブックカバーです。

どんな厚みの本でもぴったりフィットするのは、思いのほか気持ちいい。手触りもよく、革好き、本好きにはたまらないプロダクトです。このカバーを手に入れたので、2026年も心置きなくネットで本が買えそうです。

