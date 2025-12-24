【ハニーズのアイボリー】で脱・地味見え！ 大人にシャレる♡「着映えニット」

冬コーデを明るく軽やかに見せてくれるアイボリー。落ち着いたダークトーンのアイテムが多くなりがちな季節だからこそ、やわらかなトーンを取り入れて「脱・地味見え」を狙いたいところです。【ハニーズ】では、そんな大人の冬コーデに映えるアイボリーのニットアイテムがぞくぞくと登場中。一枚でも着映えするデザインが多く、デイリーに活躍してくれそう。今回は、顔まわりをぱっと明るく見せてくれそうな「セーター」をご紹介します。

黒ラインが効いた大人可愛いセーター

【ハニーズ】「配色ニット」\2,980（税込）

シンプルなアイボリーのセーターに、黒のラインのアクセントがきいた一枚。アームホールはほんのりフリルのようなデザインで、可愛らしさをプラス。ゆるっと着られるサイズ感と袖のふんわりとしたシルエットで、やわらかな雰囲気が漂います。

上品な抜け感のオフショルダー

【ハニーズ】「オフショルニット」\2,980（税込）

肩のラインをきれいに見せてくれそうなオフショルダーのセーター。ほどよい肌見せで大人っぽく、上品な抜け感のある着こなしに仕上がりそう。フェミニンなスカートを合わせて女性の魅力を引き立てるコーデにまとめるのはもちろん、ジーンズやワイドパンツなどのカジュアルなボトムスとも好相性。大人っぽく甘さを抑えたスタイルも楽しめます。

コード刺繍でおしゃれ感をプラス

【ハニーズ】「コード刺繍ニットトップス」\2,980（税込）

コード刺繍がアクセントになり、シンプルなパンツやスカートを合わせるだけでサマ見えするデザイン。存在感がありながらも、やわらかな色合いで優しげな印象です。ショート丈なので、バランスが取りやすいのも魅力。さらっと着るだけでコーデが決まる、頼れるニットトップスです。

可愛らしさをプラスするくしゅっとデザイン

【ハニーズ】「ドロスト使いニット」\2,980（税込）

裾の両サイドに付いたドロストがポイントのセーター。きゅっと絞ることでくしゅくしゅとしたシルエットになり、リボン結びで可愛らしさもプラスしてくれます。絞り具合によって丈感を変えられるのも嬉しいポイント。ゆったりとしたサイズ感と、開きすぎないシンプルな首元のデザインで、フェミニンになりすぎず大人のきれいめコーデにもなじみやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N