「可愛くて即お迎え！」【ダイソー】完売前に急いで♡「キャラグッズ」

持っているだけで気分が上がるような「キャラクターグッズ」を【ダイソー】でゲットしませんか？ 目印になるキーホルダー、収納に使えるポーチなど、魅惑のアイテムが集まっているようです。今回はマニアが即お迎えしたと語る商品を含め、イチオシのキャラ系商品をご紹介。心癒される可愛いアイテムをぜひお見逃しなく。

コロンとしたフォルムが可愛い「ぬいぐるみキーホルダー」

インスタグラマー@risa_.pianoさんが「可愛すぎて即お迎え」したこちら。「とっとこハム太郎」のキャラ達が、コロンとしたフォルムのキュートなキーホルダーになっています。存在感がある分、荷物の目印としても役立ってくれそうです。全4キャラがラインナップで、ジャラ付けを楽しむのもアリかも。ボールチェーン付きですが、デスク周りに飾って癒し空間を作るのも良さそう。

アニメチックな絵柄の「たまごっち シール & ステッカー」

「たまごっち」のキャラがシールやステッカーになったこちら。ポップでアニメのような雰囲気の絵柄がキュートです。ノートやメッセージカードのワンポイントとして貼れば、さりげなく可愛さをプラスしてくれそう。同じシリーズのメモ帳やレターセットも登場しているようなので、気になる方はそちらも要チェックです。

荷物整理に役立つ「マチ付きポーチ（ヤングオイスター）」

「ディズニー」の作品に登場するヤングオイスターがあしらわれた、シンプルで色味が映える可愛いポーチ。マチ付きで厚みがあるものも収納しやすく、荷物の小分け整理に役立ちます。中身を隠せるため、バッグの中に漂う生活感も抑えてくれそう。リップや目薬などのかさばりがちなアイテムを入れるのに良さそうです。

ファンシー感が映える「サンリオ ポチ袋」

「折らずに入るよ」とインスタグラマー@nanaironotobira2さんが語るこちらのポチ袋。さまざまな「サンリオ」のキャラが描かれた、ファンシー感のある可愛らしいデザインです。お札を入れるのはもちろん、小さなお菓子や切手入れにも役立ってくれそう。それぞれ別売りですので、ぜひ店頭で推しキャラや好みのデザインを探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@risa_.piano様、@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino