¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¡ÊÂè64²ó¡Ë¤¬12·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î²øÃÌ¤òÊ¹¤¯¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè64²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥È¥¤È¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆó¿Í¤Î»Ñ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£É×ÉØ¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¸ß¤¤¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿5¿Í¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î´õË¾¤Ç·î¾È»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¤ò¥È¥¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
