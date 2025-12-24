西武から現役ドラフトでオリックスへ移籍した平沼翔太外野手（２８）の妻で、タレントの森咲智美（３３）が「美容デー」の一日を過ごしたことを報告した。

２３日に自身のインスタグラムを更新し「美容納めしてきました」という。「家族にこの時間をもらえること、本当にありがたいなぁと改めて感じた１日」と感謝。「美容院にネイル、美容鍼に肌治療まで…私にとっては、ずっと続けてきた大切なケア。１日にぎゅっと詰め込んで、夕方には帰りたい（私が子どもたちと離れたくないので、笑）分刻みスケジュールで一気に駆け抜けてきました笑」と、貴重な自分時間をムダなく使った。

「こんな日は早朝から行動スタート。自分を整える時間も、また明日から頑張るために大切ですね」とリフレッシュできた様子。「いつも支えてくれる家族に本当に感謝です」とつづり、「＃美容デー ＃ママ美容 ＃自分磨き ＃子育てママ ＃ママライフ」とハッシュタグをつけた。

ベージュのリブニット姿でポーズ。美スタイルにフォロワーはくぎ付け。「ほんとに子供いるのかってスタイルしてるよな。ほんと旦那さんが羨（うらや）ましい」「最高だな」「美しく魅力的」「お母さんになってもお綺麗。美しい」「さらにお美しくなられましたね」とほれぼれしていた。

森咲は２０１８年から３年連続で「グラビア・オブ・ザ・イヤー」のグランプリを獲得。その後グラビアを卒業し、現在はタレントとして活動している。プライベートでは２０２４年１月１日に、前年の２０２３年に平沼と結婚したことと第１子妊娠を発表。第１子出産はＳＮＳなどでは公表していなかったが、無事に出産。そして今年の８月に第２子女児の出産を発表。その時の投稿で第１子は男児であることが分かった。

夫の平沼外野手は日本ハム、西武をへて、今年の現役ドラフトでオリックスへ移籍した。